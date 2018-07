La congresista Jánet Sánchez (Peruanos por el Kambio), quien asumió hace un mes y medio la presidencia de la Comisión de Ética, dijo que anteriormente no se hizo un buen trabajo ni se investigó a profundidad sobre las denuncias en contra de la parlamentaria Yesenia Ponce (Fuerza Popular).

— La primera denuncia contra la parlamentaria Yesenia Ponce por las presuntas mentiras en su hoja de vida sobre sus estudios secundarios es de octubre del 2016. ¿Por qué cree que hasta la fecha no se resolvió su caso?

He asumido [la presidencia de la comisión] hace un mes y medio y si este caso, que data del 2016, [no se ha resuelto es porque] ha habido una gran irresponsabilidad y falta de objetividad, eso es clarísimo. Sin embargo, en este mes y medio nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando con transparencia. Uno de los hechos importantes de mi gestión es haber desarchivado uno de los casos emblemáticos, como el de la congresista Ponce.

— ¿Fuerza Popular protegió todo este tiempo de Ponce? ¿Por qué?

No se ha hecho un buen trabajo y eso es claro. Que se le haya podido proteger o que en la comisión no encontraron las pruebas suficientes para recomendar [una sanción], ese es un tema que es bien sabido por todos los ciudadanos. No se hizo un buen trabajo y aquí se tiene que investigar, este grupo es prácticamente una comisión investigadora, que busca los medios probatorios de acuerdo a las denuncias que se presentan.

— ¿No ve un trasfondo político en la aparente protección que recibió Ponce?

Acá hay una gran equivocación de algunos congresistas que piensan que tienen que proteger, blindar o excusar a un colega de su bancada y esto no se debe dar de ninguna manera. ¿Qué clase de mensaje le damos a la ciudadanía? Hay que ser totalmente objetivos para dar nuestro punto de vista o recomendaciones. Al parecer esto no se ha hecho en estos dos años.

— ¿La Comisión Ética, cuando fue manejada por Fuerza Popular, no fue objetiva al evaluar las denuncias contra Ponce?

A mí parecer no se hicieron todas las investigaciones que correspondía hacer.

— Después de escuchar a los testigos que se presentaron el martes en la Comisión de Ética, ¿cuál es su posición sobre la denuncia contra Ponce? ¿Está a favor de la suspensión de 120 días?

No puedo adelantar opinión por el cargo que tengo. Sin embargo, la audiencia ha sido pública y todo el país ha escuchado a los testigos e invitados así como los descargos de la misma congresista Ponce. Puedo decir que hemos respetado el proceso para que más adelante no pueda decir que se violó su derecho a la defensa. Estamos actuando con mayor celeridad [que la gestión anterior], así que pido un poco de paciencia.

— Alejandro Yovera fue desaforado del Parlamento anterior por consignar información falsa en su hoja de vida. ¿La situación de Ponce se dirige a ese camino?

Pido paciencia para elaborar un informe final, no conozco el caso del ex congresista Yovera con exactitud.

— El pleno del Congreso tiene pendiente votar un informe que solicita la suspensión del parlamentario Carlos Bruce por solicitar resguardo policial para su restaurante. ¿Está de acuerdo con esta recomendación? ¿Usted la sustentará?

Respeto el trabajo que hace cada congresista, yo no puedo pasar [por encima] de informes y recomendaciones que en su momento ha hecho la Comisión de Ética. Será importante evaluar el informe y seguramente lo sustentaré en el pleno.

— ¿Usted revisará nuevamente la denuncia contra el congresista Bruce?

Este informe ya ha sido elevado a la Mesa Directiva para que pueda ser agendado en el pleno, no lo han hecho hasta la fecha, pero no le corresponde a la comisión volver a evaluar. Ahora está en manos de la Mesa Directiva para que lo agende.

— ¿Le solicitará a la Mesa Directiva que ponga a debate este y otros informes pendientes?

Claro, tengo conocimiento de que están pendiente los informes de Bruce y [Maritza] García. Será importante resolver estos casos. Siempre he pensado que la Comisión de Ética tiene que ver con la imagen y el prestigio del Congreso como institución. Creo que debemos acelerar estos casos por el bien del país.

— En los dos últimos años, ningún parlamentario ha sido suspendido…

Durante el tiempo que Fuerza Popular presidió la Comisión de Ética no tuvo buenos resultados. Lo que busca mi gestión es trabajar de manera ordenada, responsable y objetiva.

— La Comisión de Ética tiene pendiente resolver las denuncias contra la parlamentaria María Elena Foronda (FA) por la contratación de un sentenciada por terrorismo. ¿En qué va la indagación de este caso?

Estamos respetando los procesos. Por ejemplo, esto está en una indagación preliminar, ya hemos recibido los descargos de la congresista Foronda, estamos por elaborar el informe de calificación sobre si pasa o no a un proceso de investigación.

— La congresista Gloria Montenegro (APP) ha afirmado que la Comisión de Ética es “un club de amigos”…

Me extraña la ligereza e irresponsabilidad de la congresista Montenegro, solo le diría que tenga una mejor coordinación con su bancada y que le pregunte a su representante en la comisión [Eloy Narváez] cómo estamos trabajando. Un congresista no puede comentar sobre el trabajo de determinado grupo si es que no tiene conocimiento de lo que se está haciendo. Aquí no tengo amigos y menos estoy en un club.

— De continuar en la presidencia de la Comisión de Ética, ¿qué cambios va a proponer que se realicen al Código de Ética Parlamentario?

Hubo dos temas que se presentaron en la Junta de Portavoces [cuando se reestructuró la comisión] y que yo volvería a poner en agenda: uno es que el grupo sea integrado por un representante por bancada y lo otro es que los congresistas se inhiban de votar cuando se investigue a un parlamentario de su agrupación. Cualquier de estas dos posiciones ayudaría al buen trabajo.