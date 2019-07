Janet Sánchez: Pedí a Salaverry ampliar agenda para ver casos de Ética

La titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, aseguró que le pidió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ampliar la presente legislatura para que el pleno abordara los casos que se ventilaron en su grupo de trabajo.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria dijo que le causó "demasiada extrañeza" que Salaverry haya puesto en agenda el retorno de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, suspendidos desde junio de 2018.

"Como presidenta de la Comisión de Ética, pedí que se ampliara la legislatura también para ver los casos de Ética, no solo uno. Se dijo de que ya había una agenda ya fijada, que eran tres puntos y que no se podía ver otra cosa. Se entendió, se comprendió, se respetó y ahora me extraña que esté metiendo otros puntos en la agenda", indicó.

Como se recuerda, la Comisión de Ética aprobó el informe que recomienda suspender a Daniel Salaverry por 120 días sin goce de haber, a raíz de que este presuntamente presentó informes falsos de su semana de representación.

Al respecto, Sánchez consideró que "en políticas no hay casualidades y el aferrarse al poder es muy peligroso", esto al ser consultada sobre la posibilidad de que se tratara de una maniobra de Salaverry para reelegirse como presidente del Congreso.

Del mismo modo, la legisladora remarcó que Daniel Salaverry, como titular de "un poder del Estado importante como es el Congreso de la República", tiene que "hacerlo respetar".

"El Congreso como un poder importante del Estado tiene que ser defendido por su presidente. Definitivamente uno no puede dinamitar o ir en contra de la institución que está presidiendo. Eso está clarísimo. Preguntémonos si esto ha sido el caso, si el presidente en realidad ha defendido el fuero y la institución que preside y a todos sus representados", aseveró.

De otro lado, Janet Sánchez anunció que este martes dará a conocer a qué bancada se integrará. "Sí, hemos conversado con el congresista [Moisés] Guia y hemos llegado a un acuerdo. Por respeto a ustedes, a la población y a nuestros representados, el día de mañana por la mañana tendrán conocimiento", sentenció.