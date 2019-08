Sánchez sobre presidencia de Comisión de Ética: No pretendo aferrarme al cargo

La congresista Janet Sánchez (Contigo) aseguró que no busca aferrarse a la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria, pero aclaró que su reelección en el cargo fue por acuerdo de la Junta de Portavoces.

"Esto no significa querer aferrarse al cargo, sino respetar las normas y los acuerdos adoptados en el Congreso de la República. Este es un acuerdo que se adoptó en el 2018 y la duración de la presidencia tiene dos años", expresó.

En RPP refirió que "no es el caso" que la titularidad de la Comisión de Ética Parlamentaria le corresponda a Peruanos por el Kambio. También dijo que le sorprende el respaldo de Fuerza Popular.

"Me sorprende que Fuerza Popular me respalde, pero no significa que haya algún tipo de alianza. No me presto para pactos ni alianzas ni para ningún tipo de relaciones con nadie", señaló la parlamentaria.

Respecto a la denuncia de Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) contra el segundo vicepresidente del Parlamento, Salvador Heresi (Contigo), Sánchez indicó que el documento ya fue recibido por la Comisión de Ética y pasará el trámite correspondiente.

Como se recuerda, Oliva denunció a Heresi por una supuesta agresión verbal durante la Junta de Portavoces. "Cuando me apagan el micrófono y los demás congresistas se empiezan a parar, es ahí en el que el congresista Salvador Heresi me agrede de forma verbal, irreproducible", comentó.

Finalmente, Janet Sánchez calificó de "un gran abuso total" que el Ministerio Público haya solicitado que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sea recluido en un penal por haber recibido visitas políticas en su domicilio, algo prohibido por mandato judicial.

"Me parece un gran abuso que se use la visita de dos congresistas a un expresidente enfermo para tratar de enviarlo a prisión. Uno tiene que tener por lo menos un poco de gratitud. Con PPK llegamos al Congreso. Es un acto abusivo, injusto y un pretexto total", finalizó.