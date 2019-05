Janet Sánchez: "No considero haber cometido una falta para renunciar"

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), reiteró que no considera haber cometido una falta que la obligue a renunciar, luego que se difundiera, en un informe periodístico, que cobró el bono de una semana de representación a pesar de que viajó al extranjero.

"No hay ningún impedimento que haya ocurrido para yo dar un paso al costado en la Comisión de Ética. No significa que me aferre al cargo, pero tampoco voy a permitir que se mancille mi nombre buscando pretextos para poder dilatar los casos que tenemos, graves, en la comisión. No considero haber cometido una falta para yo tener que renunciar", declaró la congresista a RPP.

Según informó "Cuarto Poder", Janet Sánchez cobró el bono de S/2.800 que reciben cada mes los congresistas por semana de representación, a pesar de que en esas fechas recibió pasajes y viáticos para participar en actividades en Brasil.

La noche del viernes, Janet Sánchez señaló: “Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado en la comisión [de Ética]. No me aferro a un cargo”. “Tengo que hacer un mea culpa y pedir las disculpas del caso por esta falta que ya ha sido subsanada, se han devuelto los 2.800 soles, que es el bono por representación”, manifestó en aquel momento.

La congresista de PpK devolvió el dinero el 15 de marzo de este año, cinco días después de que se conociera que los legisladores Karina Beteta. Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) y Jorge Castro (Concertación Parlamentario)- habían cobrado el bono sin realizar la semana de representación. Los parlamentarios están siendo investigados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presuntas irregularidades en estos cobros.

"Me allano a todas las investigaciones por respeto a la gente y mis representados. Si es que hubiera alguna falta al respecto, si es que lo consideran, no tengo ningún problemas en allanarme a las investigaciones. Pero que quede claro que aquí no se ha cometido ninguna falta", insistió la congresista.

Janet Sánchez evitó dar nombres, pero cuestionó que alguien se haya tomado el trabajo de revisar sus 34 informes por semana de representación para detectar que había viajado a Brasil en esas fechas.

"Se han tomado el trabajo de buscar dada informe desde agosto del 2016, caso por caso, día por día. ¿Esto es casualidad? No. Han querido embarrar y mancillar mi nombre y esas cosas no se pueden dejar pasar por alto. No voy a dejar esto así por así. Uno tiene, por lo menos, que hacerse respetar [...] Sería irresponsable de mi parte mencionar un nombre [...] No tengo ningún problema (con el escrutinio) pero no se puede permitir que se trate de distraer, frustrar y entorpecer investigaciones", manifestó la legisladora oficialista.