Sobre el particular, el suscrito considera que, de los términos expuestos en la Denuncia Administrativa Disciplinaria N.º 1269-2024-JNJ, así como de los expresados en el Informe N.º 003-2025-GATRT/JNJ, no se colige que los supuestos de la norma previamente anotada se cumplan en el presente caso; toda vez que la presunta irregularidad que se denuncia no proviene de una conducta notoriamente irregular, sino de un pronunciamiento jurisdiccional. Asimismo, tampoco se advierte manifiestamente una flagrante falta disciplinaria muy grave.”

Francisco Távara, integrante de la JNJ