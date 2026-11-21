El abogado Wilber Medina resumió los argumentos legales para que el JNE corrija su decisión de no proclamar como alcaldes a los ex alcaldes elegidos el 2022, que se han lanzado como primeros regidores y cuyos candidatos a alcalde renunciaron. Los argumentos se estrellaron contra una decisión definitiva e inapelable del jurado, que la ratificó el miércoles.

Pero el candelero de la conferencia, no fue ni Porky, ni Yarrow ni Lourdes Alcorta en clave alta, tampoco Wilber. Fue alguien que habló por primera vez en un evento televisado. Lo que dijo se echó abajo toda la grita celeste.

“Si el JNE mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley”, comenzó. El remate fue lo mejor y lo que quedó como titular en casi todos los medios: “Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”.

La tarde del lunes 16, Rafael López Aliaga brindó un pronunciamiento. Estuvo acompañado no solo por sus diputados y senadores, sino por Janette Alonzo, virtual primera regidora y, según expertos, quien asumiría la Alcaldía de Lima tras la decisión del JNE. (Foto: Antonio Melgarejo / El Comercio) / Antonio Melgarejo

El evento perdió su sinsentido; Jeanette le puso su propio sentido. Pero no crean que fue una espontánea que se lanzó a hablar sin permiso. Presumo que la cúpula celeste quería mostrar que está preparada para dirigir la MML con o sin Porky a la cabeza; pero no pensaron que Jeanette pondría tanto entusiasmo en dar el mensaje que se robó los titulares.

En este pronunciamiento público, del 16 de noviembre, Janette Alonzo, anunció que está dispuesta y preparada a asumir la Alcaldía de Lima si el JNE le entrega las credenciales. (Foto: Antonio Melgarejo)

Hace mes y medio (ver “La reelección descubierta” del 27/9/26), pronosticamos que la contadora Alonzo sería la alcaldesa. El curso de colisión de la mayoría del pleno del JNE contra López Aliaga estaba claramente trazado.

Su entonces abogado Virgilio Hurtado, formado en el JNE, tiene que haberle advertido que ese escenario era el más probable. No es un drama pues al fin y al cabo, la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima) seguirá bajo mando celeste y Jeanette es su colaboradora de décadas: trabajó en Prodec, la fundación que manejaba sus colegios, fue su regidora encargada de presidir la Comisión de Asuntos Económicos y luego gerente de finanzas de Renovación Popular (RP). Por algo la puso de segunda regidora en esta lista, habiendo sido la número 17 en la lista pasada. Tiene plena confianza en ella. Sabe más que un consejero, conoce sus cuentas.

Cuando salió de escena Hurtado y entró Wilber Medina, experto en causas políticas complicadas, pareció que Porky y parte de su entorno se resistían a digerir la realidad. La argumentación de que la comunicación post electoral de los criterios de reelección del JNE ha vulnerado los derechos de quienes votaron creyendo que Porky sería alcalde; se estrella contra el hecho de que igual o más vulnerados pueden sentirse los votantes de Francis Allison u otros candidatos favoritos.

"La argumentación de que la comunicación post electoral de los criterios de reelección del JNE ha vulnerado los derechos de quienes votaron creyendo que Porky sería alcalde; se estrella contra el hecho de que igual o más vulnerados pueden sentirse los votantes de Francis Allison u otros candidatos favoritos", afirma Fernando Vivas en su crónica. (Foto: El Comercio)

Y eso que aún no es proclamada

Jeanette, bien preparada o no, será la alcaldesa y tendrá que lidiar con el entorno celeste y con el propio Porky para poner orden en la ejecución de obras que se programaron al amparo de los S/.4000 millones de emisión de bonos. También tendrá que lidiar con los egresos para pagar abogados en la estrategia legal contra los reclamos de Brookfield, accionista mayoritario de Rutas de Lima, por la anulación de su contrato.

La pretensión de esa empresa en un arbitraje ante el CIADI alcanza la cifra fantástica de $2,700 millones. El demandado no es la MML sino el estado peruano, pero si CIADI le concediera a Brookfield aunque sea una pequeña fracción de lo que pretende, vaya revés para la gestión celeste.

Para Jeanette, la presencia de Rafael será una permanente fuente de tensión. Sus opositores estarán pendientes de que éste no atarante, ni invada, ni usurpe las funciones de la alcaldesa. ¿A quién veremos dando anuncios, protagonizando protocolos, dando medallas a ilustres e inaugurando obras y eventos? Tendrá que ser a doña Jeanette, ¿no? Si ella es consecuente con el talante que mostró en su breve aparición del lunes, le sobrarán oportunidades para ensayar el papel accidental que le cayó del cielo aunque ya estaba descrito clarito en el Art. 194 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata.

El temple impostado y a la vez el sentido de la oportunidad, son defecto y virtud de la próxima alcaldesa. El balance es muy provisional. Recién la conocemos. Pero al menos le bastó un instante para ponerse en el candelero. Y todavía no ha sido proclamada, ni ha empezado la transferencia de manos del actual alcalde Renzo Reggiardo que reemplazó a Porky cuando este se lanzó a su aventura presidencial. Ojalá estés de veras preparada, Jeanette.