Más de 50 días después de los comicios del 4 de octubre, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamará este miércoles - a las 10 de la mañana- los resultados de las elecciones para la Alcaldía de Lima, proceso en el cual Renovación Popular obtuvo el primer lugar con el 27.685% de los votos válidos.

Hace una semana, Janette Alonzo, virtual segunda regidora, en la lista encabezada por Rafael López Aliaga como teniente alcalde, adelantó que asumirá la Alcaldía de Lima en caso no prosperen los recursos de su partido contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se le entreguen a ella las respectivas credenciales.

No se trata de la ceremonia de entrega de credenciales, sino de la lectura del acta detallada de los resultados al 100% de los comicios en la capital.

Esta audiencia pública fue convocada luego de más de dos semanas de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerrara las puertas a la llamada reelección encubierta.

La audiencia pública para la “proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la elección municipal correspondiente a la provincia de Lima” se realizará a las 10:00 a.m. en el local institucional del JEE, ubicado en Jesús María.

Resultados

Según el cómputo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lista de Renovación Popular logró 1′554,928 de votos (27.685%).

En segundo lugar quedó Francis Allison, de Avanza País, quien obtuvo 1′505,835 votos (26.811%).

Lejos se ubica Carlos Bruce, de Somos Perú con 847,409 votos (15.088%).

En total fueron 26 listas las que buscaron llegar a la Municipalidad de Lima en las elecciones de octubre.