Javier Barreda Jara le confirmó la tarde de ayer a la dirigencia del Apra que sería el nuevo ministro de Trabajo. En una carta dirigida al secretario general aprista Elías Rodríguez le solicita que suspenda temporalmente su condición de militante del partido de la estrella, debido “a las responsabilidades de Estado que estoy asumiendo”.

Barreda, de acuerdo a fuentes de El Comercio, recibió la propuesta suceder a Alfonso Grados en el MINTRA el lunes 1 de enero. La misma del jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz- con quien trabajó durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011)- lo llamó. Sin embargo, no tenía la certeza de aceptar el cargo hasta la víspera de hoy.

García expresó esta mañana, por medio de un tuit, su oposición a que el sociólogo sea parte de la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

El próximo ministro de Trabajo milita en el Partido Aprista desde 1983 y su abuelo materno, Fortunado Jara Rondón, fue diputado obrero de la agrupación de Haya de la Torre.

Javier Barreda también ha sido presidente de la Comisión Ideológica del Apra (1995-2005) e integrante de la de la Comisión Política Nacional (2010-2017).

Durante el segundo gobierno aprista, Barreda fue viceministro de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa del MINTRA (agosto del 2006-enero del 2008) y viceministro de Desarrollo Social en el Ministerio de la Mujer (enero del 2008-octubre del 2008).

Barreda también ha sido un político cercano a García. Por ejemplo, en octubre último, el ex viceministro consideró que el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata engañó al ex presidente, porque nunca le comentó sobre las exigencias de Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, por las obras del metro de Lima.

“Yo creo que engañaron a Alan García. Además, Barata dijo en la comisión de [Sergio] Tejada que nunca se atreverían a ofrecerle algo a García. Creo que lo que Odebrecht ha hecho [en las licitaciones] es terrible, inclusive engañaba a todo el mundo […]”, dijo en Ideeleradio.

Crítico del gobierno

Luego de conocerse el indulto humanitario que PPK le dio al ex presidente Alberto Fujimori, Barreda afirmó que “el Perú inicia una etapa de polarización, desencantos, tristezas e impunidades de ayer y de hoy”. “Nuestra democracia requerirá de refundadores de la política y de la ética en la política. Tiempo al tiempo”, agregó en su cuenta de Twitter.

El Perú inicia una etapa de polarización, desencantos, tristezas e impunidades de ayer y de hoy. Nuestra democracia requerirá de refundadores de la política y de la ética en la política. Tiempo al tiempo. — Javier Barreda Jara (@JavBarreda) 25 de diciembre de 2017

En una misiva que dirigió a la militancia aprista y que fue difundida hoy por García Pérez, el próximo ministro de Trabajo exhortó a su partido a tener “una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tapar la inmensa corrupción”.

No creo en los rumores de la incorporación de J Barreda al gabinete. Hace 10 días los apristas recibimos este rotundo mensaje de el. pic.twitter.com/GVinShBaUB — Alan García (@AlanGarciaPeru) 9 de enero de 2018

El congresista Mauricio Mulder, tras conocer que Barreda asumirá el MINTRA, le advirtió a la primera ministra, Mercedes Aráoz, que le acaba de declarar “la guerra” al Apra.

“Lo único que está haciendo es declararle la guerra al Apra, que se atenga a las consecuencias. Seremos pocos, estaremos con problemas, estaremos con dificultades, pero que no cuente con nosotros para sus cuentos de reconciliación porque Aráoz está demostrando no tener palabra”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Minutos antes de que Barreda jure como ministro de Trabajo, la Comisión Política del Apra comunicó su expulsión del partido de Haya de la Torre.

Al confirmarse la felonia de Javier Barreda de juramentarse ser ministro de PPK, el Apra, a través de la Secretaria de Disciplina y con acuerdo de la Comisión Política procede a su inmediata expulsión definitiva del partido — COM. POLITICA APRA (@DIRPOLITICAPAP) 9 de enero de 2018

Los datos

Barreda postuló en tres oportunidades al Congreso por el Apra. En ninguna fue elegido.

Durante la segunda vuelta del 2016, se mostró a favor de votar por Pedro Pablo Kuczynski.