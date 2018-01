El nuevo ministro de Trabajo, Javier Barreda, reconoció la veracidad del mensaje que envió a cinco miembros “de alta jerarquía” del Apra, y que fue difundido en Twitter por el ex presidente Alan García. En la comunicación de hace 10 días, según el ex mandatario, el ahora expulsado militante aprista criticó al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), del que actualmente es parte.

“…El Apra debería hacer un esfuerzo por tener una posición única y coherente frente a este Gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tapar una inmensa corrupción de los enemigos del Apra de todos los tiempos y lados”, expresó Barreda en el mensaje.

Sin embargo, el ministro explicó que sus expresiones se debieron a la sorpresa por el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori y con el fin de que el partido —ante disputas internas— tenga una única posición oficial.

“Pero fue interno. Se lo dije a cinco personas que creo que tienen la madurez de la confidencialidad de expresiones del momento en situaciones muy críticas para nosotros, porque el pueblo aprista no puede ver a sus dirigentes peleándose en la calle o en el Parlamento. Eso fue una expresión de momento a cinco personas”, comentó en RPP la noche de este martes.

—Critica acción de Alan García—

En ese sentido, criticó que Alan García haya difundido públicamente una comunicación privada. “No me parece justo, por más investidura que se tenga, que una persona que condujo el país por mucho tiempo, use eso o los que le manejan el Twitter lo hayan hecho usar”, manifestó.



Según acotó, la situación lo entristeció, pero ha volteado la página hacia adelante.

Contó además que la primera ministra Mercedes Aráoz lo convocó hace cuatro o seis días y le entusiasmó la idea.

Jaiver Barreda también se refirió a las expresiones que contra él tuvo el congresista Mauricio Mulder al confirmar que iba a integrar el Gabinete. “Si enseñase mi celular con todas las muestras de cariño de cientos de ciudadanos apristas y no apristas por lo que he decidido hacer, que me digan mil veces felón no me importa. Yo sigo para adelante”, sentenció.

—No esperaba expulsión—

De otro lado, Javier Barreda indicó que aún no ha sido notificado de la decisión del Partido Aprista Peruano de expulsarlo. Esto fue anunciado minutos antes de que jurara como ministro de Trabajo. Al respecto, dijo que no se imaginó que se iba a tomar esa medida.



Empero, afirmó que acepta la medida, pues ya como ministro no puede ingresar a temas partidarios. Adelantó que, en todo caso, cuando acabe su gestión volverá al Apra a reclamar sus derechos, defenderse y aclarar lo que sucedió.

“Yo acato, después del proceso de la gestión pública voy a volver a aclarar las cosas con mis compañeros y hermanos de abajo y de arriba. Ojalá que se pueda, pero ahora en mi cabeza está ser ministro de Estado”, expresó Javier Barreda.



En tanto, indicó que su antecesor Alfonso Grados seguirá a cargo de la organización de la visita del papa Francisco al Perú.