Javier Bedoya dice que Rafael López Aliaga surge por la caviarización del PPC en el 2021

El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, afirmó que Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, surgió por la caviarización de su agrupación en las elecciones de 2021, cuando era conducido por los excongresistas Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello.

En “Tenemos que hablar”, video podcast de El Comercio, Bedoya Denegri recordó que el PPC atravesó un conflicto interno similar al de Acción Popular, cuando hubo “una pugna de poder” entre las facciones de Raúl Castro Stagnaro y Beingolea y Pérez Tello. Esta disputa concluyó en la perdida de la inscripción.

“Adicionalmente, hubo una desviación doctrinaria del PPC propuesta por Marisol Pérez Tello, que caviarizó al PPC. Y eso hizo que nuestro electorado tradicional terminara migrando hacia otras opciones como fue ‘Porky’. ‘Porky’ termina naciendo como consecuencia de justamente esa desnaturalización y esa pérdida de identidad del PPC. Esa es la verdad”, manifestó.

Bedoya Denegri, candidato a la primera vicepresidencia de la República y a diputado por Unidad Nacional, refirió que la crisis de Acción Popular sucede porque se terminó desvirtuando su doctrina con la postulación de Yonhy Lescano a la presidencia y el ingreso de Los Niños en el Congreso.

“El papel de Acción Popular en este Congreso ha sido realmente vergonzoso y encima viene y sucede esto. Yo no quiero criticar Acción Popular, lo respeto como partido democrático, espero que salga adelante, espero que se vuelva a inscribir y que vuelva a la vida democrática del país”, opinó.

Al ser consultado sobre si creía que Unidad Nacional pasaría la valla electoral, del 6%, con la postulación de Roberto Chiabra a la Presidencia (0,9% en la última encuesta de Datum), respondió que “no me preocupan” las cifras.

“Mira, no me preocupa. Las campañas empiezan recién a mediados de enero y eso tiene para mucho. Hemos visto muchos cambios y posicionamientos políticos. Hemos visto un candidato como Phillip Butters que ha salido. Estamos viendo un partido, como Acción Popular, que deja la contienda”, expresó.

De otro lado, Bedoya Denegri reconoció que el PPC mantuvo conversaciones con el actor cómico Carlos Álvarez, actual candidato presidencia de País para Todos.

“Lo que me preocupa es que Carlos Álvarez no se está rodeando de gente que lo vaya a ayudar. Lo que él está haciendo es emitir mensajes emotivos que sí, de alguna manera, canalizan el sentimiento de la población, pero no está proponiendo absolutamente nada. Y eso es lo que veo con la mayoría de candidatos. Muchos discursos a la tribuna, pero no veo propuestas, no veo contenido”, acotó.