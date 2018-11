El senador uruguayo Javier García, del opositor Partido Nacional, espera que su país resuelva el pedido de asilo de Alan García en el marco del derecho internacional para no descalificar indirectamente a la democracia peruana.

—¿La lucha contra la corrupción debe pesar a la hora de que el presidente de Uruguay decida si concede o no el asilo a Alan García?

Lo que debe pesar es el derecho internacional y respetar la figura del asilo político. Es justamente político porque está previsto para respetar los derechos humanos de una persona que sea perseguida por sus ideas. De ninguna manera es una figura que pueda ser utilizada para evitar la acción de la justicia en la investigación de delitos comunes o de corrupción.

—¿Uruguay puede conceder el asilo a pesar de que Alan García viene siendo investigado por el Ministerio Público peruano?

En el tratado internacional justamente eso no está incluido. Lo que reafirma es la persecución por razones políticas, pero de ninguna manera se prevé en el tratado que se entorpezca la investigación judicial por acciones que son estrictamente de delitos comunes o corrupción.

—¿Es posible que Vázquez conceda el asilo basándose en una amistad con el ex presidente?

Si fuera por esas razones, obviamente que no corresponde de ninguna manera. Espero que mi gobierno no use otra consideración que el derecho internacional, que es muy claro en la materia, y que no haya ninguna consideración personal ni política ni ideológica que pueda llevar al Gobierno Uruguayo a violar normas tradicionales y lo que es la esencia misma del asilo.

—¿Qué elementos debe tener en cuenta su país para otorgar este beneficio al ex mandatario peruano?

Que haya sido perseguido por razones políticas, lo cual significaría asumir de que en Perú hay un gobierno que persigue por las ideas. Da la impresión de que es una justicia que no ha tenido ninguna consideración política, sino que ha actuado con criterio de derecho. Espero que Uruguay respete esa tradición y que indirectamente no califique o descalifique a la democracia peruana.

—¿Una decisión de Uruguay a favor del asilo significará que se considera que el presidente Martín Vizcarra persigue políticamente a García Pérez?

Un país cuando brinda asilo reconoce simultáneamente que hay un gobierno que persigue por razones políticas. Es una consecuencia simultánea inmediata de la concesión del asilo político. Por eso digo, está calificando o descalificando a la democracia, en este caso peruana.

—¿Un otorgamiento del asilo a Alan García puede llegar a afectar las relaciones bilaterales entre el Perú y Uruguay?

En este momento yo no puedo hacer futurología en ese sentido. Una decisión en ese sentido, si no tiene fundamento de una persecución política, obviamente es una calificación o descalificación sobre un gobierno de una república hermana. Yo no tengo ningún motivo para descalificarlo y espero que el Gobierno del Uruguay no tome una decisión que sea basada en elementos que no sean el derecho internacional. Sería un hecho muy serio que mi gobierno, sin fundamentos, tome una decisión que afecta a la República del Perú.