Velásquez: no se puede desmerecer a un candidato "que defendió o simpatizó con tal"

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) -quien propuso como postulante para el Tribunal Constitucional (TC)a Wilber Medina, quien fue abogado de Alan García y candidato al Parlamento por el partido de la estrella- afirmó este jueves que no se puede desmerecer a un candidato "que defendió a tal o simpatizó con tal".

"Que defendió a tal o simpatizó con tal no son impedimentos [para que postulen al TC]. Eso sí es antidemocrático", enfatizó el parlamentario en declaraciones para los periodistas.

El Comercio intentó comunicarse con Velásquez para consultarle si se refería directamente a Wilber Medina, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.



Además, Velásquez recordó que el periodo de seis de los siete magistrados que integran el TC concluyó hace poco más tres meses.

"Los plazos están en la ley. Aquí no hay opacidad ni apresuramiento. La ley dice que no se puede colocar a pleno antes del sétimo día [de presentarse la lista de candidatos]. Hay siete días para que la opinión pública la observe", dijo.

-Buscan "tribunal a la medida-

En tanto, congresistas de Peruanos por el Kambio, la Bancada Liberal y Nuevo Perú cuestionaron que el Congreso elija, en los próximos días, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, sin atender un cronograma que ellos proponen para no realizar "una elección express".

El portavoz de PpK, Clemente Flores, aseguró que "Fuerza Popular y sus aliados" pretenden elegir "un tribunal a la medida".

"No queremos ser parte de esta comparsa (ni) hacerle el juego al fujimorismo. Fuerza Popular y sus aliados tienen los votos para elegir los cuadros que ellos crean conveniente. Es clarísimo que es una elección express como se está llevando en estos momentos. Quieren un tribunal a la medida".

En esa línea se pronunció también el portavoz de la Bancada Liberal, Gino Costa, quien agregó que "la rapidez con la que están actuando" para elegir a los miembros del TC contrasta con "la lentitud" con la que marcha el debate sobre el adelanto de las elecciones generales.

"Se pretende recomponer el TC a patadas. Eso nos preocupa. Hagamos un cronograma razonable que garantice que los candidatos puedan ser conocidos y evaluados con las debidas garantías para asegurarnos un tribunal que sea imparcial".

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, cuestionó la "legimitimidad de este Congreso" para elegir a los nuevos magistrados del TC.

"No sabemos si se adelantarán las elecciones o no. Tenemos que resolver un problema de tensión institucional.¿En medio de esa tensión se elegirá a miembros del Tribunal Constitucional de manera opaca? En un país donde tenemos un nivel de desconfianza tan grande, esa no es la manera de elegir a magistrados a personas que tienen que tener mucha legitimidad".