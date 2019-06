Velásquez afirma que apoyaría Mesa Directiva presidida por García Belaunde

El vocero alterno de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Vélásquez Quesquén, aseguró que la mejor opción para presidir la siguiente Mesa Directiva del período 2019-2020 sería el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

En diálogo con El Comercio, el representante de Lambayeque afirmó a título personal que no tendrían ningún incoveniente en respaldar una lista dirigida por el legislador del símbolo de la lampa, ya que así también lo hizo su grupo el año pasado.

"Tiene que haber una buena lista alterna a la que propondrá Fuerza Popular. Necesitamos elegir a alguien que defienda el fuero parlamentario. El Congreso ahora menos se ha convertido en una mesa de parte del Poder Ejecutivo, porque no se ha defendido sus competencias y sus atribuciones. Entonces, creo que Víctor Andrés, con la experiencia que tiene, puede ser uno de los que la oposición pueda impulsar", dijo.

Vélásquez Quesquén afirmó que su bancada incluso no tendría problema de apoyar una lista presidida por el congresista Juan Sheput (no agrupado), porque lo que se busca es que exista una propuesta alterna a la que presentará Fuerza Popular.

"No, no [aspiramos a una vicepresidencia en la Mesa Directiva]. Ya hemos dicho, de hace mucho tiempo atrás, desde este ultimo año que paso, que no deseamos participar en la mesa. Vamos a dar nuestros votos para que una lista de oposición genere una alternancia", agregó.

El parlamentario, quien también fue presidente del Congreso en el 2008, afirmó que el próximo titular del Parlamento deberá ser alguien que defienda el foro parlamentario en todas sus instancias.

"[Debe ser] un presidente que defienda el fuero parlamentario, que evite el reflejo de un autoritarismo que vemos en la persona del presidente Martín Vizcarra. El Congreso no ha sabido empinarse sobre ese reflejo autoritarista y defender su fuero", refirió.



Velásquez Quesquén acotó que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no ha sabido responder ante esta posición tomada por el Ejecutivo.

"No ha habido una respuesta a este autoritarismo populista del presidente y no se ha hecho respetar el foro del parlamento. Eso ha sido terrible este año", sentenció.