Velásquez no avala posición de dirigentes del Apra contra Del Castillo Congresista aprista dijo no estar de acuerdo con que su colega de bancada haya sido declarado “persona non grata e infraterna”

Javier Velásquez Quesquén señaló que “el Apra no es de los militantes ni los 12 dirigentes que han ido a ese plenario” en el que se declaró “persona non grata e infraterna” a Jorge del Castillo. (Foto: Archivo El Comercio / Video: Canal N)