El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) cuestionó que un grupo de parlamentarios de la bancada Frente Amplio haya viajado a Uruguay para entregar información contra el pedido del asilo diplomático de Alan García. Los acusó de estar actuando como aliados del Ejecutivo.

"Creo que el Gobierno comete un grave error. Usan su brazo ortopédico, que es el Frente Amplio, para que una comitiva casi oficial vaya a Uruguay a querer persuadir sobre una decisión que es soberana del Estado de Uruguay", señaló el parlamentario aprista.

"Todos sabemos que el Frente Amplio es el brazo ortopédico, es aliado del Gobierno. Tiene dos ministerios", añadió Javier Velásquez Quesquén.

El parlamentario del Apra no pudo indicar firmemente que los congresistas del Frente Amplio viajaron a pedido del Gobierno de Martín Vizcarra, pero dijo que "si no lo han promovido, lo toleran".

"No me van a decir que es una ingenuidad o una infeliz coincidencia. El señor Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) ha declarado que era conveniente que vaya esa delegación", cuestionó.

Javier Veláquez Quesquén reiteró que la democracia peruana está "fuertemente debilitada" por culpa del Gobierno.

"El Gobierno está usando a ex ministros de nuestros gobiernos, que han servido al Ejecutivo, y que ahora sirven al actual Gobierno en comisiones u ONG para decir que no hay persecución. ¿Cómo no va a haber persecución política cuando mandan una delegación oficialista a Uruguay?", concluyó.