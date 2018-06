El congresista Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) aseveró esta mañana que la suspensión del estatuto de contrataciones del Parlamento es “absolutamente irregular”.

Consideró que el Legislativo debería dejar sin efecto esta medida y los contratos a plazo indefinido “deben volver a su naturaleza de contratación que tenían al momento de ser incorporados”.

“Yo creo que [las contrataciones] son absolutamente irregulares y se tienen que corregir”, señaló en diálogo con Canal N.

El también vocero alterno de la bancada aprista dijo que este tipo de irregularidades en el Parlamento suceden porque “se actúa prepotentemente [frente a la] responsabilidad de conducir una institución que no es del partido de uno, sino de todos los peruanos”.

“Sí es como se ha dicho, hay que ver cuántos habían el 2016 y por qué hay esa cantidad de profesionales que de repente se justifica, pero tendrán que explicarlo”, indicó.

Respecto a la aprobación de la medida y a lo dicho por Fuerza Popular, el legislador sostuvo que el fujimorismo tendría que probar que fue una intención “multipartidaria”.

“Personalmente, yo no estoy de acuerdo. Soy vocero adjunto y Del Castillo que es el vocero de la bancada ha expresado su preocupación, creo que es uno de los que ha evidenciado este caso. Yo no he participado en eso, yo no sé con quién habrán hablado”, declaró.

Finalmente, Velásquez Quesquén reiteró su pedido para rehabilitar "rápidamente" este estatuto para transparentar el accionar del Legislativo.

“Ya no podemos hacerle tanto daño al Congreso con decisiones de esta naturaleza que ponen en entredicho la transparencia con la que debe conducirse el Parlamento”, manifestó.