El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén señaló que se sentía incómodo con el trabajo parlamentario que viene haciendo su bancada, a raíz del voto dividido tras el debate por la moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) y que no alcanzó los 87 votos.

"Del partido nunca (me voy a ir), pero no tiene sentido que yo esté en un grupo que ya no expresa verdaderamente el profundo sentimiento de lealtad que debemos tenerle al partido", declaró el congresista al programa Cuarto poder.

En ese sentido, comentó que se sentía tentando a dejar de formar parte de la bancada del Apra que cuenta con 5 representantes en el Congreso.

"Parlamentariamente no tengo muchas ganas (de seguir en la bancada), lo digo con sinceridad", concluyó.

Javier Velásquez Quesquén también ofreció disculpas por las expresiones de Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, las cuales quedaron grabadas al final del debate.

"Una hora antes de la votación, le pedí a Jorge, que es vocero, y Mauricio, que es presidente de la dirección política, una reunión porque se venía dando un triste espectáculo [...] Jorge hizo su respuesta y dijo que era muy desproporcionado vacar al presidente con esos argumentos", manifestó el aprista.

También a Cuarto poder, Jorge del Castillo dio más detalles sobre la justificación de su voto de abstención.

"Quiero a mi partido pero, encima de mi partido, está el Perú. No tengo ninguna duda. He sido un aprista leal y lo seré hasta el final", señaló.

