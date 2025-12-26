Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Javier Velásquez Quesquén: “Yo no le voy a hacer la plana ni la agenda al que ha ganado”
Javier Velásquez Quesquén- ex primer ministro, expresidente del Parlamento y candidato al Senado por Lambayeque por el Partido Aprista- rechazó que exista una huelga de brazos caídos, tras la elección de Enrique Valderrama como postulante presidencial de su agrupación. Agregó que es el abogado el que debe diseñar su campaña.

