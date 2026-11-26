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Casi dos meses después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, celebradas el pasado 4 de octubre, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamó este miércoles 25 de noviembre a Jeanette Evangelina Alonzo Contreras (Renovación Popular) como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030.
La instancia electoral aplicó los criterios establecidos en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece que los primeros regidores que fueron alcaldes en la gestión anterior no pueden asumir el cargo, una figura que ha sido denominada como “reelección encubierta”.
En ese sentido, advirtió que Rafael López Aliaga “pese a haber renunciado anticipadamente” a la Alcaldía de Lima, en octubre del 2025, se encuentra comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata.
En consecuencia, subrayó, el líder de Renovación Popular no está habilitado para ser proclamado como alcalde de la capital. Mientras que Alonzo Contreras, quien ocupaba la segunda posición en la lista de regidores, no cuenta con impedimento alguno para ejercer el cargo.
“De la revisión de la lista inscrita mediante Resolución N.° 05172-2026-JEE-LIN/JNE, se advierte que Jeanette Evangelina Alonzo Contreras ocupa la segunda posición de la lista de regidores, inmediatamente después de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, señala el acta.
“De los actuados no se advierte que la referida ciudadana se encuentre comprendida en algún impedimento constitucional o legal que le impida acceder a la alcaldía”, añade.
Cabe señalar que durante la audiencia se restringió el acceso de la prensa. Además, la transmisión sufrió un corte justo en el momento en que se proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima.
El martes, en diálogo con El Comercio, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, aseguró que presentará un recurso de apelación ante JEE Lima Centro si se concretaba la proclamación de Alonzo.
La agrupación celeste ha presentado dos recursos para conseguir que López Aliaga asuma la Municipalidad de Lima.
El primero fue un pedido de reconsideración para que el pleno del JNE volviera a deliberar sobre el fallo que impide a los primeros regidores asumir una alcaldía. No obstante, el recurso fue declarado improcedente.
El segundo es una demanda de amparo presentada ante un juzgado especializado en lo constitucional de Lima, con la que el partido busca que se inaplique el tercer punto resolutivo de la decisión.
Hace poco más de una semana, Jeanette Alonzo adelantó que asumirá la Alcaldía de Lima en caso de que no prosperen los recursos de su partido contra la decisión del JNE y se le entreguen las respectivas credenciales.
Fuentes del organismo electoral señalaron a este Diario que la ceremonia de entrega de credenciales se estaría convocando “como máximo” la próxima semana.
¿Qué sigue tras la proclamación de Jeanette Alonzo?
En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón consideró que la entrega debería realizarse de inmediato, debido a que han transcurrido más de 50 días desde la jornada electoral.
“Ya pasaron más de 50 días desde la elección y recién hoy se dan los resultados. Yo calculo que hoy es miércoles, mañana o el viernes, a más tardar, deberían entregar las credenciales”, manifestó.
El especialista también explicó que una eventual apelación de Renovación Popular no impediría la entrega de credenciales pues no tiene un efecto suspensivo.
Asimismo, consideró que el recurso de apelación anunciado por la agrupación no prosperaría, ni por cuestiones de forma ni de fondo.
“Esta apelación por forma o por fondo sería declarada improcedente por parte del JEE y allí se agota la vía electoral”, sostuvo.
En ese escenario, Rodríguez Patrón señaló que la otra vía que podría seguir Renovación Popular es la acción de amparo, cuyo resultado dependerá de lo que resuelva el Poder Judicial.
También advirtió que, en el caso de una eventual vacancia o viaje de Jeanette Alonzo, la situación de Renovación Popular podría complicarse, pues la alcaldía recaería sobre Jesús Gálvez, quien acaba de renunciar a la agrupación.
Por su parte, José Tello indicó que, tras la proclamación, existe un plazo de tres días para impugnar el acta. Vencido ese período sin que prospere una impugnación, el acto queda consentido y firme, lo que permite continuar con las siguientes etapas del proceso.
Asimismo, sostuvo que el criterio del jurado ya está definido. “Esta situación únicamente se puede revertir por un mandato judicial, vía una acción de amparo”, indicó.
Tello explicó que, una vez proclamada la lista ganadora, la autoridad entrante tiene tres días hábiles para presentar a los integrantes de la comisión de transferencia. Luego, dicha comisión cuenta con cinco días hábiles para iniciar sus labores.
La entrega de credenciales, precisó, se realiza primero de manera virtual y posteriormente en un acto público presencial.
Finalmente, Tello aclaró que, si Alonzo fuera vacada o suspendida, asumiría el cargo el siguiente regidor de la lista, Jesús Gálvez.
Resultados
De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Renovación Popular logró 1′554.928 de votos (27,685%). En segundo lugar quedó Francis Allison, de Avanza País, quien obtuvo 1′505.835 votos (26,811%).
En tercer lugar se ubica Carlos Bruce, de Somos Perú, con 847.409 votos (15,088%). En total fueron 26 listas las que buscaron llegar a la Municipalidad de Lima en las elecciones de octubre.
¿Quiénes conforman el futuro Concejo Municipal y cuántos regidores logró cada agrupación?
Renovación Popular será la fuerza mayoritaria en el próximo Concejo Metropolitano, con 21 regidores. Le siguen Avanza País, con nueve representantes; el Partido Democrático Somos Perú, con cinco; Podemos Perú, con dos; y Alianza para el Progreso (APP) y Ahora Nación, con un regidor cada uno.
|Cargo
|Nombre
|Agrupación política
|Regidor 1
|Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
|Renovación Popular
|Regidor 2
|Jesús Alberto Gálvez Olivares
|Renovación Popular
|Regidor 3
|Fabiola María Morales Castillo
|Renovación Popular
|Regidor 4
|Hernán Tomás Sifuentes Barca
|Renovación Popular
|Regidor 5
|María del Rosario Payet Bedoya
|Renovación Popular
|Regidor 6
|Efraín Aguilar Pardavé
|Renovación Popular
|Regidor 7
|Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón
|Renovación Popular
|Regidor 8
|Patricia Ysabel Mejía Hidalgo
|Renovación Popular
|Regidor 9
|Isaac Estephano Escobedo Ríos
|Renovación Popular
|Regidor 10
|Hayley Paola Cassana Navarro
|Renovación Popular
|Regidor 11
|Guillermo Humberto Valdivieso Méndez
|Renovación Popular
|Regidor 12
|Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda
|Renovación Popular
|Regidor 13
|Pierre Leonardo Javier Morote Bustamante
|Renovación Popular
|Regidor 14
|Mirta Aide Mondragón Guevara
|Renovación Popular
|Regidor 15
|Juver Elías Valentín Zúñiga
|Renovación Popular
|Regidor 16
|Aquelina Solórzano Espinoza
|Renovación Popular
|Regidor 17
|Miguel Miguel Ciccia Ciccia
|Renovación Popular
|Regidor 18
|Deborah Carmen Inga Zapata
|Renovación Popular
|Regidor 19
|Julio César Guillermo More Rondón
|Renovación Popular
|Regidor 20
|Lida Esperanza Valdivieso Solís
|Renovación Popular
|Regidor 21
|Miguel Ángel Magallanes Durand
|Renovación Popular
|Regidor 22
|Ivone Ruth Tapia Vivas
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 23
|Javier Ernesto Altamirano Coquis
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 24
|Ena Karina Ocaña Araníbar
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 25
|Jesús Salvatore Téllez Vilchez
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 26
|Jessica Teresa García Ríos
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 27
|August Enrique Frederick Arthur Carbajal Schumacher
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 28
|Asceli Isabel Rabasa Barboza
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 29
|Patricio Alonso Nieto Rodríguez
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 30
|Erika Fabiola Yarahhuaman Salazar
|Avanza País - Partido de Integración Social
|Regidor 31
|Vicente Romero Fernández
|Partido Democrático Somos Perú
|Regidor 32
|Trinidad Aquilina Maldonado Amao
|Partido Democrático Somos Perú
|Regidor 33
|Roy Denny Huallpa Choquehuayta
|Partido Democrático Somos Perú
|Regidor 34
|Eliana Elizabeth Toledo Reyes
|Partido Democrático Somos Perú
|Regidor 35
|Felipe Salazar Risci
|Partido Democrático Somos Perú
|Regidor 36
|Yeremi Aron Espinoza Velarde
|Podemos Perú
|Regidor 37
|Rosa María Aranda García
|Podemos Perú
|Regidor 38
|Jorge Julio Martín Delgado Monteblanco
|Alianza para el Progreso
|Regidor 39
|Magaly Marlitz Blas Blas
|Ahora Nación - AN
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