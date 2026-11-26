La instancia electoral aplicó los criterios establecidos en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece que los primeros regidores que fueron alcaldes en la gestión anterior no pueden asumir el cargo, una figura que ha sido denominada como “reelección encubierta”.

Acta de proclamación.

En ese sentido, advirtió que Rafael López Aliaga “pese a haber renunciado anticipadamente” a la Alcaldía de Lima, en octubre del 2025, se encuentra comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata.

En consecuencia, subrayó, el líder de Renovación Popular no está habilitado para ser proclamado como alcalde de la capital. Mientras que Alonzo Contreras, quien ocupaba la segunda posición en la lista de regidores, no cuenta con impedimento alguno para ejercer el cargo.

“De la revisión de la lista inscrita mediante Resolución N.° 05172-2026-JEE-LIN/JNE, se advierte que Jeanette Evangelina Alonzo Contreras ocupa la segunda posición de la lista de regidores, inmediatamente después de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, señala el acta.

“De los actuados no se advierte que la referida ciudadana se encuentre comprendida en algún impedimento constitucional o legal que le impida acceder a la alcaldía”, añade.

Cabe señalar que durante la audiencia se restringió el acceso de la prensa. Además, la transmisión sufrió un corte justo en el momento en que se proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima.

El martes, en diálogo con El Comercio, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, aseguró que presentará un recurso de apelación ante JEE Lima Centro si se concretaba la proclamación de Alonzo.

La agrupación celeste ha presentado dos recursos para conseguir que López Aliaga asuma la Municipalidad de Lima.

El primero fue un pedido de reconsideración para que el pleno del JNE volviera a deliberar sobre el fallo que impide a los primeros regidores asumir una alcaldía. No obstante, el recurso fue declarado improcedente.

El segundo es una demanda de amparo presentada ante un juzgado especializado en lo constitucional de Lima, con la que el partido busca que se inaplique el tercer punto resolutivo de la decisión.

Hace poco más de una semana, Jeanette Alonzo adelantó que asumirá la Alcaldía de Lima en caso de que no prosperen los recursos de su partido contra la decisión del JNE y se le entreguen las respectivas credenciales.

El presidente del partido Renovación Popular, junto a integrantes del partido, ofrece un pronunciamiento ante los medios de comunicación para demandar al JNE que revoque la decisión de entregar credenciales a Jeanette Alonzo, quien también participó del evento. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Fuentes del organismo electoral señalaron a este Diario que la ceremonia de entrega de credenciales se estaría convocando “como máximo” la próxima semana.

¿Qué sigue tras la proclamación de Jeanette Alonzo?

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón consideró que la entrega debería realizarse de inmediato, debido a que han transcurrido más de 50 días desde la jornada electoral.

“Ya pasaron más de 50 días desde la elección y recién hoy se dan los resultados. Yo calculo que hoy es miércoles, mañana o el viernes, a más tardar, deberían entregar las credenciales”, manifestó.

El especialista también explicó que una eventual apelación de Renovación Popular no impediría la entrega de credenciales pues no tiene un efecto suspensivo.

Asimismo, consideró que el recurso de apelación anunciado por la agrupación no prosperaría, ni por cuestiones de forma ni de fondo.

“Esta apelación por forma o por fondo sería declarada improcedente por parte del JEE y allí se agota la vía electoral”, sostuvo.

En ese escenario, Rodríguez Patrón señaló que la otra vía que podría seguir Renovación Popular es la acción de amparo, cuyo resultado dependerá de lo que resuelva el Poder Judicial.

También advirtió que, en el caso de una eventual vacancia o viaje de Jeanette Alonzo, la situación de Renovación Popular podría complicarse, pues la alcaldía recaería sobre Jesús Gálvez, quien acaba de renunciar a la agrupación.

Por su parte, José Tello indicó que, tras la proclamación, existe un plazo de tres días para impugnar el acta. Vencido ese período sin que prospere una impugnación, el acto queda consentido y firme, lo que permite continuar con las siguientes etapas del proceso.

Asimismo, sostuvo que el criterio del jurado ya está definido. “Esta situación únicamente se puede revertir por un mandato judicial, vía una acción de amparo”, indicó.

Tello explicó que, una vez proclamada la lista ganadora, la autoridad entrante tiene tres días hábiles para presentar a los integrantes de la comisión de transferencia. Luego, dicha comisión cuenta con cinco días hábiles para iniciar sus labores.

La entrega de credenciales, precisó, se realiza primero de manera virtual y posteriormente en un acto público presencial.

Finalmente, Tello aclaró que, si Alonzo fuera vacada o suspendida, asumiría el cargo el siguiente regidor de la lista, Jesús Gálvez.

Resultados

De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Renovación Popular logró 1′554.928 de votos (27,685%). En segundo lugar quedó Francis Allison, de Avanza País, quien obtuvo 1′505.835 votos (26,811%).

En tercer lugar se ubica Carlos Bruce, de Somos Perú, con 847.409 votos (15,088%). En total fueron 26 listas las que buscaron llegar a la Municipalidad de Lima en las elecciones de octubre.

¿Quiénes conforman el futuro Concejo Municipal y cuántos regidores logró cada agrupación?

Renovación Popular será la fuerza mayoritaria en el próximo Concejo Metropolitano, con 21 regidores. Le siguen Avanza País, con nueve representantes; el Partido Democrático Somos Perú, con cinco; Podemos Perú, con dos; y Alianza para el Progreso (APP) y Ahora Nación, con un regidor cada uno.