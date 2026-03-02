El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) detectó una presunta falsedad en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Miguel Ángel Torres Morales, candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el Informe N.º 000022-2026-ABC-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, el fiscalizador de hoja de vida advirtió que el postulante consignó no tener información por declarar en el ítem “Titularidad de acciones y participaciones”, correspondiente al Rubro VIII sobre ingresos, bienes y rentas.

Sin embargo, tras el requerimiento de información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la posterior verificación en la plataforma institucional “Síguelo Sunarp”, el JEE constató que Torres figura como socio de la empresa A.C. Games & Entertainments S.A.C., inscrita en la Partida Registral N.º 12981048 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

En su análisis, el JEE concluye que habría información falsa declarada en la DJHV y cita el marco normativo aplicable, conforme al numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento aprobado por Resolución N.º 0167-2025-JNE.

Asimismo, recuerda que, de verificarse la infracción, corresponde la corrección de la DJHV, la imposición de una multa entre una y diez unidades impositivas tributarias (UIT), y la eventual remisión de los actuados al Ministerio Público.

Frente a la observación, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró a la prensa: “No conozco los detalles, yo estoy segura que Miguel Torres va a poder aclarar al respecto. Por ejemplo, en mi caso también hubo el aperturamiento de una investigación (...) No he hablado con él, él se encuentra en estos momentos en Iquitos, pero confío en lo escrupuloso y buen abogado que es”.