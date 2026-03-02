Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

JEE detecta presunta falsedad en hoja de vida de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
JEE detecta presunta falsedad en hoja de vida de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) detectó una presunta falsedad en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Miguel Ángel Torres Morales, candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.