El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro decidió excluir a Pedro del Rosario, alcalde de Los Olivos y candidato a teniente alcalde en la lista de Jaime Salinas (Alianza para el Progreso) para la Alcaldía de Lima, del actual proceso por las Elecciones 2018.

De acuerdo a la resolución publicada este lunes, la medida se tomó al declarar fundada una tacha interpuesta el pasado 28 de junio —tras la admisión de la lista de APP— por el ciudadano Atilio Torres Vargas. Este, según Infogob, militó en el citado partido entre marzo del 2009 y enero del 2018. Asimismo, fue afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC) entre octubre del 2005 y agosto del 2008.



(JEE Lima Centro)

La tacha se interpuso debido a que Pedro del Rosario no cumplió con presentar sus ingresos de bienes y rentas en su declaración jurada de hoja de vida. Sin embargo, según la resolución, Torres Vargas presentó ante el ente electoral documentos que dan cuenta de que el candidato “cuenta con bienes registrados a su nombre, con ingresos que ascienden a S/ 36.000 y además cuenta con una investigación caso 68-2016 por delito de enriquecimiento ilícito”.

La resolución también señala que el aspirante a teniente alcalde en la lista de Jaime Salinas reafirmó su omisión en su descargo solicitando que la información sea ingresada como anotación marginal en su declaración de hoja de vida.

“Si bien el candidato menciona que dicha información ha sido declarada ante la contraloría, ello no es óbice para que no sea declarada en su hoja de vida por encontrarse postulando en este proceso electoral que se rige por sus propias normas y, por tanto, su incumplimiento acarrea una sanción”, señala el JEE Lima Centro. Además, indicó que no resulta procedente corregir la omisión con una anotación marginal.

Por lo tanto, el ente electoral decidió declarar fundada la tacha contra Pedro del Rosario y dispuso su exclusión en la lista como regidor número 1 para la Municipalidad de Lima.



El Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales señala lo siguiente sobre las tachas: