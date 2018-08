JEE excluye a cinco candidatos a regidores de lista de Julio Gagó

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró consentida una resolución del 20 de agosto pasado, mediante la cual decidió excluir a cinco candidatos a regidores en la lista de Julio Gagó (Avanza País) a la Alcaldía de Lima. Ello en el marco de las Elecciones 2018.

La resolución publicada este miércoles, pero que tiene como fecha el 28 de agosto, incluye al abogado Marco Tulio Gutiérrez y a Moisés Mieses Valencia, ex candidato a la alcaldía capitalina en los comicios del 2014 por el Partido Humanista. Asimismo, a los candidatos Juan Ardiles Rojas, Miguel Yagi Higa y Dalmacio Zambrano Risco.

En el caso de Marco Tulio Gutiérrez, ex promotor del proceso de revocación contra la ex alcaldesa metropolitana Susana Villarán en el 2013, el JEE determinó que no consignó en su declaración jurada de hoja de vida una demanda por una deuda. El ente electoral apunta que si bien la suma de dinero fue pagada, el postulante incurrió en causal de exclusión al omitir dar cuenta de esa información.

Respecto a Mieses, el JEE sostuvo que se encuentra comprendido dentro de la causal de exclusión al haber declarado información falsa en su hoja de vida respecto a un proceso del 2013 por falsificación de documentos y falsedad ideológica en el 22 Juzgado Penal para Reos Libres. Cabe apuntar que el candidato sí consigna una sentencia del 2012 por falsificación de documentos, precisando que es una pena cumplida.

La resolución del 28 de agosto, que declara consentidas las exclusiones, indica además que la decisión emitida el día 20 fue publicada en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), notificada al personero legal del partido y publicada en el panel del JEE “sin que la organización política haya interpuesto recurso de apelación”.

Consultado al respecto, el candidato al sillón metropolitano Julio Gagó manifestó a El Comercio que los implicados “han interpuesto el recurso [de apelación], pero ha sido tardío. Lo que harán ahora es acudir al pleno del Jurado Nacional de Elecciones”.

“Siguen trabajando y siguen comprometidos con Avanza País y con esta candidatura, al margen de lo que declara el Jurado Electoral Especial y al margen del resultado que pueda dar el Jurado Nacional de Elecciones”, aseveró.

La plataforma electoral del JNE da cuenta además de que otros dos candidatos a regidores por Avanza País tienen la condición de excluidos.