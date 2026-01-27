El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra Alianza para el Progreso (APP) y su candidata al Senado, Lady Camones Soriano. Ello, por una presunta vulneración a la normativa electoral vinculada a la entrega de dádivas durante actividades proselitistas en las Elecciones Generales 2026.

La decisión se sustenta en un informe de fiscalización elaborado por el Jurado Electoral Especial de Santa, que advierte indicios de una posible infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, el cual prohíbe la entrega o promesa de regalos, bienes u objetos de valor económico por parte de candidatos u organizaciones políticas durante un proceso electoral.

Según el informe, la fiscalización detectó publicaciones difundidas en la cuenta de Facebook de Lady Camones, correspondientes a actividades realizadas en diciembre de 2025 en localidades de Áncash, donde se observa la entrega gratuita de juguetes a menores durante celebraciones navideñas.

En al menos uno de los casos, se identificaron elementos vinculados a APP, como pelotas con el símbolo del partido y el mensaje “ACUÑA PRESIDENTE 2026”.

El documento también detalla que los bienes entregados no califican como artículos publicitarios ni como bienes de consumo inmediato. Asimismo, se consigna la realización de espectáculos infantiles como parte de dichas actividades.

Mediante la Resolución N.° 00320-2026-JEE-LIC2/JNE, el JEE dispuso iniciar formalmente el procedimiento sancionador y otorgó un plazo de tres días calendario a APP y a Lady Camones para que presenten sus descargos.

Finalmente, el Jurado Electoral Especial ordenó la notificación de la resolución a la organización política y a la candidata, así como la publicación del pronunciamiento en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, conforme a lo establecido en el reglamento vigente.