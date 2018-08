JEE resolvió no excluir a Renzo Reggiardo de la contienda electoral El organismo electoral sostiene en su resolución que el candidato de Perú Patria Segura no estaba obligado a declarar las acciones de su 'offshore' porque no superaban las 2 UIT

Renzo Reggiardo podrá seguir con su candidatura a la alcaldía de Lima. El JEE de Lima Centro dice que no ha lugar para excluirlo de los comicios municipales. (Foto. El Comercio)