El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, asegura que se inició una investigación en las mesas de partes de los juzgados constitucionales y comerciales, con el propósito de identificar a los funcionarios responsables del direccionamiento de medidas cautelares. En esta entrevista, afirmó que en al menos dos semanas se podrán conocer los resultados de estas pesquisas.

— ¿Cuántos jueces y servidores judiciales fueron sancionados durante su gestión? ¿Tiene un balance al respecto?

Entre agosto del 2023 y agosto del 2026, la ANC-PJ elevó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un total de 79 propuestas de destitución de jueces, como resultado de los procedimientos disciplinarios tramitados dentro de sus competencias. No es exacto decir que 40 o 45 jueces hayan sido destituidos por la JNJ. Si bien la JNJ ha resuelto exactamente 50 propuestas, en algunas están pendientes de resolver recursos de reconsideración o de que la decisión quede firme.

— ¿Y hay algunas medidas de prevención contra actos irregulares?

Cuando hay conductas funcionales se imponen medidas disciplinarias. Tenemos acciones decididas de prevención para anticiparnos al problema y para eso es importante tener data, tener evidencias para tomar las mejores decisiones y dentro de las acciones de prevención se encuentran las visitas inopinadas que se hacen a diferentes órganos jurisdiccionales, pero para las visitas se toman en cuenta diferentes insumos, siempre con data y con evidencia. […] Las limitaciones que tenemos con el recurso humano no han impedido que se realicen acciones de control cuando correspondan. Por ejemplo, en el año 2024, se impusieron 3.499 medidas disciplinarias entre amonestación, multa, suspensión, destitución y propuestas de destitución a jueces. En el 2025, las medidas disciplinarias fueron de 4.072; y de enero a agosto de este año, 3.246 medidas disciplinarias impuestas. Es importante indicar que el órgano para destituir a los jueces de todas las instancias, es la Junta Nacional de Justicia.

— ¿Estas medidas o visitas inopinadas donde se realizan?

En los órganos jurisdiccionales y se les visita tomando en cuenta el número de quejas que puede haber recibido, los retrasos que puede tener este órgano jurisdiccional o también porque hemos recibido de la ciudadanía alguna queja o algún pedido respecto de la conducción y de la marcha de determinados órganos jurisdiccionales. Y esto lo hacemos a nivel nacional.

— ¿Cuántos jueces han sido separados como consecuencia de investigación por presuntos actos de corrupción?

Son 79 propuestas de destitución que han sido elevadas a la Junta Nacional de Justicia.

Jefe de la ANC del Poder judicial , Roberto Palacios.

— Tomando en cuenta esto, ¿en qué estado se encuentra la investigación que enfrenta el juez Juan Varillas por otorgar una cautelar “preferente” con la que terminó siendo suspendido?

Antes de contestar esa pregunta, quiero destacar dos puntos importantes: el concepto de independencia e imparcialidad. Los que llevan adelante los procedimientos disciplinarios son jueces de control que gozan de independencia y cumplen sus labores con imparcialidad. Dicho esto, lo que puedo comentar, sin que esto signifique adelantar opinión, es que efectivamente el juez Varillas tiene iniciados varios procesos disciplinarios y en uno de los procesos disciplinarios que tiene que ver con El Comercio, está suspendido por 6 meses. Ya el procedimiento está siguiendo su trámite. El juez de control a cargo de esta investigación está realizando las acciones conducentes para el impulso del procedimiento disciplinario. Esto también me permite comentar que también se ha dispuesto una investigación a través de una comisión de las mesas de partes por probables direccionamientos, en los escritos o en las demandas a determinados órganos jurisdiccionales. Como comprenderá, esta investigación a cargo de estos jueces, tiene el apoyo técnico informático, una suerte de auditoría informática.

— ¿Esta comisión se está encargando de ver si hay responsabilidades o no en el funcionario que permitió acelerar esta medida cautelar sobre otros 99 expedientes que habían en el juzgado?

No me voy a referir en específico al caso que me pregunta, pero sí le digo de manera general cuál es la disposición que se ha dado: que se realice una fiscalización, una investigación a mesas de partes de los juzgados constitucionales y de los juzgados comerciales, en principio, a fin de identificar si ha habido algún tipo de direccionamiento en escritos o demandas. Y esta investigación está a cargo de un equipo de jueces, los jueces y el equipo informático. Y esperemos que en los próximos días tengamos algunos resultados de estas indagaciones que se vienen realizando para determinar responsabilidades que pueden ser de servidores, pueden ser de funcionarios o pueden ser de jueces.

— ¿La Autoridad Nacional tiene alguna injerencia o va a solicitar a la fiscalía que inicie investigaciones sobre estos funcionarios de mesa de partes que permitieron acelerar la medida cautelar?

Si como consecuencia de las investigaciones administrativas y con las garantías del debido procedimiento se determina alguna presunta comisión de un delito, será el juez de control que lleve adelante el que debe evaluar la pertinencia de comunicar a la Fiscalía, de corresponder si es que habría algún acto que podría ser pasible de ser calificado como un delito.

— Sin perjudicar la investigación en curso, ¿se realizará una pericia o al menos tiene conocimiento de eso para determinar responsabilidades, por lo menos en los funcionarios de la mesa de partes?

Como le comento, ya se ha dispuesto una comisión de intervención a mesa de partes de los juzgados constitucionales y de los juzgados comerciales, a fin de determinar o no si habría algún tipo de direccionamiento. Serán los jueces a cargo de estas investigaciones los que identifiquen a los responsables. La comisión de jueces está acompañada de ingenieros de la Unidad de Tecnologías de la Información.

— ¿Cuál es el plazo máximo que prevén para resolver ?

Yo creo que en los próximos días debe haber algunos resultados. Tal vez dos semanas.

Jefe de la ANC del Poder judicial , Roberto Palacios.

— De confirmarse la aparente manipulación de estos funcionarios en los distintos eh juzgados, el caso ya pasaría a ser uno penal, ¿no?

Le compete a los jueces de control el determinar si es que esa inconducta funcional, luego de un proceso disciplinario o en el transcurso de ese proceso de disciplinario, tiene mérito para remitir copias a fiscalía por presuntas comisiones de algún ilícito penal, pero eso le corresponde al juez.

— ¿Qué piensa de la frase “donde hay un juez corrupto, hay un corruptor”?

Yo quiero pensar más bien en positivo, ¿no? Creo que se están haciendo los esfuerzos para que el sistema de justicia y la administración de justicia resuelva las controversias de manera oportuna, porque uno de los grandes problemas que tiene la administración de justicia es la oportunidad en que se resuelven las controversias. Y una de las principales inconductas funcionales que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial toma conocimiento es el retardo en la resolución de los conflictos. Así que creo que se deben hacer los mejores y mayores esfuerzos para que la ciudadanía perciba que sus conflictos no solamente deben resolverse conforme a la Constitución y a la ley, sino que también deben resolverse de manera oportuna.

— ¿Qué pasará si no encuentran absolutamente nada en los juzgados tras la indagación?

No quisiera ponerme en ese escenario. Dejemos que los jueces de control terminen sus investigaciones y determinen si es que existe o no responsabilidad. Lo que yo sí le puedo asegurar es que estos todos los procedimientos disciplinarios se resuelven con las garantías de la independencia, los jueces de control, pero también del cumplimiento del deber de imparcialidad.

Jefe de la ANC del Poder judicial , Roberto Palacios.

— ¿De encontrar responsables, la línea sería que este caso derive en la JNJ o cuál sería el paso a paso?

Serán los jueces de control los que establezcan la sanción que podría imponerse luego de determinarse la responsabilidad. Hay una tipología ahí, de faltas graves, faltas muy graves. Y las faltas muy graves van de suspensión de 4 o 6 meses hasta la destitución.

— ¿La ANC tiene suficiente presupuesto para realizar sus labores?

En el caso de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, el presupuesto que tuvimos asignado en el año 2026, el 95,6% estuvo destinado para el pago de planillas y solo un 4,4% para bienes y servicios. Como comprenderá, el presupuesto es insuficiente. Necesitamos que nos asignen el presupuesto suficiente para contar con más jueces de control a dedicación exclusiva, para incorporar la tecnología al servicio de las acciones de control. Nosotros ya tenemos un cuadro de asignación de personal que ha sido aprobado, el mismo que se va a implementar en fases. Son 999 posiciones y actualmente estamos trabajando con un porcentaje del 42% del cuadro de asignación de personal. Tenemos un déficit de personal y por eso es importante la asignación de presupuesto que nos va a permitir incorporar más jueces de control a dedicación exclusiva y de esta manera que la acciones de control sean mucho más oportunas, sin la limitación de personal, no solamente de jueces, sino también de servidores, para las acciones de control.

— ¿Cuánto es el presupuesto que requiere?

El presupuesto que requerimos para el 2027 es de 151 millones de soles y el que nos asignan es de 62 millones. Con estos 151 millones se nos permitiría contar con el presupuesto para jueces de control a dedicación exclusiva.

— ¿Qué proyecciones tiene para el final de su gestión?

Primero creo que la mayor satisfacción que tendría al finalizar mi gestión es la legitimación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial como un organismo que fortalece el sistema de justicia, que, si bien se garantiza la independencia judicial, creo yo que en esa adecuación debe existir imparcialidad, integridad y responsabilidad. Que la ciudadanía confíe en sus instituciones, en el caso en la ANC, que resolverá las inconductas funcionales que se denuncien o que de oficio nosotros actuemos de manera objetiva, con garantías del debido procedimiento. Pero también con firmeza.