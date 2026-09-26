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Resumen

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Jefe de la ANC del Poder judicial , Roberto Palacios. Foto: Hugo Pérez
Jefe de la ANC del Poder judicial , Roberto Palacios. Foto: Hugo Pérez
Por Erik Rivera

El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, asegura que se inició una investigación en las mesas de partes de los juzgados constitucionales y comerciales, con el propósito de identificar a los funcionarios responsables del direccionamiento de medidas cautelares. En esta entrevista, afirmó que en al menos dos semanas se podrán conocer los resultados de estas pesquisas.

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Tipo de trabajo:

Entrevista