Jefe electo de la OCMA dice que leyes se cumplirán escrupulosamente

El juez supremo Vicente Walde Jáuregui, quien el 2 de enero asumirá la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), anunció que los jueces y trabajadores administrativos del Poder Judicial que incumplan las normas serán investigados y sancionados con toda la rigurosidad que las leyes establecen.

Walde Jáuregui fue elegido el 18 de diciembre para dirigir ese órgano de control del Poder Judicial que tiene por función velar por la transparencia, la honestidad y el buen desempeño de los magistrados.

"Todavía no me he hecho cargo, pero tengan por seguro que las leyes que establecen los parámetros en los cuales se deben cumplir con la actividad jurisdiccional tendrán que ser cumplidas escrupulosamente", indicó a El Comercio.

Walde (69 años) advirtió que "aquel que no cumpla con lo que exige la ley tendrá que soportar los rigores que las normas establecen" y los instó a que "pongan al día sus despachos y resuelvan con toda justicia".

Preguntado sobre cuál será la diferencia con sus predecesores en la conducción de la OCMA, dijo que en su administración se respetará las normas y que se actuará "con prudencia y equilibrio" y añadió que "señalaré lo que corresponda en cada caso, sin arbitrariedad y con justicia. No somos infalibles pero trataremos de hacer las cosas correctamente".

Walde Jáuregui, quien reemplazará a la magistrada Ana María Aranda, fue destituido en el 2005 por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y restituido en 2010 por el Tribunal Constitucional.

Actual presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Walde protagonizó en junio de este año un bochornoso incidente en el frontis del Palacio de Justicia. Gritó a dos policías que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.