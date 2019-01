Jefe de la OCMA: Jueces pueden cometer errores, pero deben saber rectificarse

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, aseguró que los jueces son seres humanos que pueden incurrir “en algún error” en el ejercicio de su función, por lo que deberían saber cómo rectificarse.

“El juez es un ser humano, no es un dios. Dios administra la justicia divina, exacta, perfecta. Nosotros hacemos la justicia de los hombres y pudiéramos en algún momento, queriendo hacer las cosas bien, incurrir en algún error, pero debemos saber rectificarnos”, dijo en la primera reunión anual de presidentes de las cortes superiores de justicia del país que se realiza en Arequipa.

En ese sentido, Vicente Walde manifestó que esa rectificación no está determinada por lo que dicen las leyes o las críticas de la población.

“Esa rectificación no es que lo diga la ley, no es que lo diga la norma, no es que lo exija la ciudadanía, está en la conciencia de cada magistrado el corregir lo que no puede hacer (bien)”, agregó el magistrado.

Además, precisó que se está generalizando el comportamiento de todos los jueces cuando se considera que han cometido un error y “eso no es correcto”.

“Con un solo error de uno de los colegas quiere generalizarse que todos somos iguales y eso no es lo correcto (…) Lo que más se magnifica es un error, una equivocación, interpretación o comportamiento de un magistrado para llevarlo a la prensa y olvidarse (…) de ese porcentaje tan alto que considera que no nos equivocamos”, sostuvo.