Jefe de la ONPE: “Que el CNM diga si debo salir o no”

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) investigará un presunto favoritismo de la ONPE en la inscripción del partido Podemos Perú. El jefe del ente electoral, Adolfo Castillo, da sus descargos y niega vínculo alguno con José Cavassa, quien fue procesado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000.

—¿Cómo explica lo revelado en los últimos días?

No quiero elucubrar. Hubo una denuncia y se utilizó un doble estándar. En un caso se permitió una regularización para evitar trabas burocráticas y en el otro se pusieron muy estrictos. La disposición es que todos sean tratados por igual. Estamos revisando para adecuar el reglamento del 2004 a la simplificación administrativa del 2017.

—¿Hace algún mea culpa?

Mea culpa suena a una disculpa. Autocrítica sí tengo. Debemos aumentar los controles y la transparencia. Que los procesos sean visibles y no estén sujetos a la malinterpretación.

—Las irregularidades vinculadas al partido Podemos Perú se dieron, según usted, a sus espaldas. ¿Puede garantizar que no sucedió lo mismo en otros casos?

Hasta el momento tenemos dos verificaciones de firmas: Podemos Perú y el Partido Morado. Por gestiones anteriores no puedo responder. Sin embargo, hubo antes casos de firmas verificadas y también con espacios en blanco. Es un error que suele pasar. Lo que puedo garantizar es que ahora el trato será igual para todos.

—¿Transmitir en vivo la verificación de firmas del Partido Morado cuando no se hizo con Podemos Perú no constituye un trato dispar?

Viéndolo en retrospectiva, sí. Pero, puesto en la balanza, me pareció más positivo empezar desde ahora. Júzguenme si es necesario.

—La ex funcionaria Susana Guerrero fue quien denunció esas irregularidades. ¿Por qué, entonces, decide retirarla del cargo?

Susana tenía un procedimiento disciplinario en curso, cuyo resultado iba a salir pronto. Destapa todo, se toman las medidas y se conversa con ella. No se sentía cómoda, así que acordamos una transferencia ordenada hasta hoy. En el interín, nuevamente sale a medios. Ahí se rompió completamente la confianza.

—Usted atribuyó su salida a que tenían “caminos divergentes”. ¿Eso sería asumir que su camino no está alineado con destapar el mal accionar en la ONPE?

Digamos que es la forma en la que lo hizo. Ella tampoco se sentía cómoda. Puede entenderse como arbitrario, pero ya había un reporte de comportamientos de ella hacia otro funcionario.

—Un proceso inconcluso.

El punto para mí fue la forma. Ella argumentó y solicitó permiso para ir a medios el jueves. El reportaje estaba grabado desde antes.

—Es decir, ¿ustedes conocían de la irregularidad antes del primer reportaje?

Es que definamos el punto de irregularidad. Ella denuncia que pasaron espacios en blanco, que es una cuestión administrativa. Pero el punto de la entrada fuera de hora y el trato diferenciado me entero en la víspera. Es ahí donde separo al responsable.

—Alude al ex secretario general Ricardo Pajuelo, quien afirmó que usted le habría dicho “es tu cabeza o la mía”. ¿Eso es cierto?

Yo no canjeo cabezas. Lo que dije fue: “Tiene que asumir su responsabilidad”. Es su percepción de mis palabras.

—¿Una renuncia al cargo ronda hoy por su cabeza?

Prefiero que hagan las investigaciones y que el CNM me diga si debo salir o no. Estamos a cinco meses de la elección. Dar un paso al costado sería cómodo, pero dejaría todo en el aire. Aun en esta situación, mi responsabilidad son las elecciones del 2018.

—También se cuestiona la presunta influencia que tendrían en la ONPE el personero de Podemos Perú, Luis Navarrete, y José Cavassa, involucrado en la falsificación de firmas de Perú 2000. ¿Cómo explica ello?

No tengo ninguna relación con ellos. Si alguien que conozco en el trayecto se tomó alguna atribución, no lo sé. Por eso he abierto una indagatoria para ver quién puede tener relación funcional o laboral con alguien del pasado.

—Es decir, no tiene certezas de que hubo o no influencia de estos personajes.

No puedo descartar ningún escenario. Pongo las manos al fuego por mí y por mi familia; por nadie más.

—¿Qué pensaría usted al ver todos los elementos: los nombres, su pasado, que uno sea personero del partido favorecido, etc.?

No puedo culpar a la gente por las suspicacias. Mi responsabilidad es demostrar que la ONPE cumple su trabajo. Costó bastante tener elecciones en democracia, como para volver al pasado.

—Dijo que le parece sana una investigación del CNM. ¿Cómo toma que en un primer momento no se haya decidido en ese sentido?

Es potestad de los consejeros. Sé que el día anterior dijeron “no vamos a abrirla” y al día siguiente lo hicieron. Lo segundo fue lo más sano.

—¿A qué atribuye esa indecisión?

Podría decir que se debió a la presión mediática, pero los consejeros toman sus decisiones. Yo ya tenía la idea de presentarme motu proprio ante ellos.