El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, negó que José Cavassa, operador de Vladimiro Montesinos en esa institución durante el último tramo del gobierno de Alberto Fujimori, sea su asesor. Agregó que no tiene ningún tipo de relación con esta persona, que fue procesada por el caso de las firmas falsas de Perú 2000.

“El señor Cavassa no trabaja en la ONPE, no es asesor de la ONPE, no tiene relación alguna conmigo, sé quién es pero no tiene ninguna relación conmigo”, dijo en Radio Programas al ser consultado sobre la denuncia hecha por la ex funcionara del ente electoral Susana Guerrero.

También dijo que no tiene problema en que se le levante su secreto a las comunicaciones, a fin de determinar si tuvo o no comunicación con Castillo.

“Siempre he sido una persona transparente, no tengo ningún inconveniente en entregar toda la información que sea necesaria”, refirió.

Castillo, además, descartó que haya existido favoritismo en la inscripción de Podemos Perú, el partido del ex congresista José Luna Gálvez. Aunque sí admitió que hubo un “error procedimental” al hacer pasar 47 páginas con espacios en blanco.

“Los funcionarios encargados aplicaron el principio de informalidad, no aplicaron lo mismo con el Partido Morado (de Julio Guzmán), eso es algo que yo no puedo permitir, si se aplica cierta flexibilidad jurídica para algunos, debe aplicarse para todos”, subrayó.

Sobre la investigación de oficio que le abrió el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Castillo indicó que está en su derecho.

“El CNM está en su potestad de iniciar una investigación de oficio, esto es sano, no tengo ningún temor ante la investigación. Al contrario, es la mejor manera de demostrar que las acusaciones no tienen fundamento sobre todo el de la presencia alrededor mío de personas del pasado”, acotó.