El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, reconoció un “mal manejo operativo” de parte de la institución para el proceso de inscripción del partido Podemos Perú, que lidera el ex congresista José Luna y que postula al ex ministro del Interior Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima.

Castillo se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder ante una denuncia de la gerente de Asesoría Jurídica de la ONPE, Susana Guerrero. Según reveló “Cuarto Poder” el domingo, la funcionaria indicó que la entidad admitió planillones de firmas de Podemos Perú a pesar de que había espacios vacíos en estos.

Asimismo, señaló que tras la entrega de un segundo lote de firmas en diciembre del 2017, la ONPE devolvió el expediente para que se subsanen fallas y posteriormente se permitió que el personero legal de Podemos Perú, Luis Navarrete, ingrese a la sede de la entidad fuera del horario de atención al público para subsanar los errores.

“La hipótesis de que hubo una masiva inclusión de firmas es falso, lo que hubo fueron espacios en blanco que no influyen absolutamente en el conteo final […] Está bien, es cierto que pasaron los espacios en blanco, pero como podrán ver los porcentajes, esto no contribuye absolutamente en nada al proceso en sí. Los espacios en blanco no contribuyen al proceso”, dijo el jefe de la ONPE en el Congreso.

Consultado por si había pedido la renuncia de Guerrero, respondió: “El cargo es de confianza, no cuestiono sus motivaciones para hacer la denuncia ni la calidad de su trabajo profesional, pero siendo un cargo de confianza. Es evidente que hay caminos divergentes en cuanto al trabajo”.

Según dijo, no cuestiona las motivaciones de la funcionaria, pero sostuvo que lo ocurrido ha permitido hacer mejoras.



“Es evidente que hubo una falla en la línea de recepción, y como dije se han tomado las medidas correctivas correspondientes”, dijo también. Cabe recordar que Castillo despidió al secretario general de su oficina, Ricardo Pajuelo, quien negó tener responsabilidad que los planillones del partido de Luna pasarán con espacios en blanco sin el sello de anulado como correspondía.