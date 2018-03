Jefe de la UIF cree Comisión Lava Jato filtró informe sobre PPK

Para Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “es muy probable” que la Nota de Inteligencia Financiera sobre las transacciones bancarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y que fue enviada a la Comisión Lava Jato del Congreso, haya sido filtrada desde este grupo investigador.

Cabe recordar que el pasado jueves se difundió vía redes sociales el informe de la UIF que consigna que PPK transfirió US$89.182 a una cuenta bancada de Gilbert Violeta, vocero titular de la bancada oficialista. Asimismo, US$602.551 entre enero del 2005 y abril del 2016 a dos cuentas de José Luis Bernaola, ahora chofer de Palacio de Gobierno.

Según explicó Espinosa a “Cuarto Poder”, una Nota de Inteligencia Financiera es un documento de respuesta ante un pedido específico de información. En ese sentido, apuntó que la Comisión Lava Jato solicitó que se investiguen operaciones vinculadas a las empresas consorciadas con Odebrecht con un conjunto de funcionarios y ex funcionarios públicos que son investigados actualmente.

Aunque dijo no saber quién filtró el informe que claramente indicaba su confidencialidad, el funcionario sostuvo: “Lo único que puedo decir es que esta información la tenía el Ministerio Público hace varias semanas y no hubo ningún problema. Lo hemos entregado a la comisión investigadora esta semana, el lunes o martes, y ha salido inmediatamente en todos los medios”.

En esa línea, manifestó que “es una práctica reiterada” en el Congreso, pues ha pasado con documentación enviada por la UIF anteriormente por los casos Ecoteva u Orellana. Por ello, consideró que la filtración vendría del Parlamento porque “es la versión que va a la comisión [Lava Jato], no es la versión que fue al Ministerio Público”.

Espinosa precisó también que el documento no contiene conclusiones sobre la existencia o no de algún delito, pues no es un documento que tenga valor probatorio. Indicó también que su equipo en la UIF le ha asegurado que no hay errores en la información que proviene de distintas fuentes —entre ellas, bancos—, pues esta es comprobada.

En tanto, el jefe de la UIF dijo esperar que la filtración sea investigada en el Congreso, porque no es una falta administrativa, sino “un delito que está previsto en el Código Penal”. Sin embargo, reparó en que si ha sido cometido por un congresista en funciones, “viene el tema de la inmunidad”.