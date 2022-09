Jenny Ocampo juró este martes como nueva titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en reemplazo de Andrés Alencastre, tras los cuestionamientos en su contra por la compra de fertilizantes.

En una breve ceremonia realizada en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno al promediar las 10:30 p.m., el presidente Pedro Castillo tomó juramento a la nueva integrante del gabinete ministerial.

La salida de Alencastre se da en medio de los cuestionamientos por el proceso de compra de urea. El último domingo 11 de siembre, durante su presentación en conferencia de prensa para hablar sobre el proceso de compra de urea, de cara a la campaña agrícola y también de su posible salida en aquel momento.

“Parece que la inquietud sigue siendo la búsqueda de la primera plana, he hablado de los fertilizantes y la pregunta es si he renunciado, esa es una decisión del presidente de la República, desde que tomé el juramento, la carta de renuncia ha estado en la mesa y ha sido firmada, eso está ahí el 6 de junio, es una decisión del presidente que eso se ejecute o no, así ha ido mientras he estado en el cargo”, manifestó.

¿Quién es Jenny Ocampo?

De acuerdo a la información en su Linkedin, la nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego es es ingeniera agrónoma colegiada, con estudios de maestría en Gestión Pública, cursos de post grado en Gestión Ambiental y en mejoramiento de cultivos de secano, diplomada en Desarrollo de Industrias Creativas; Formulación de Proyectos de inversión pública y entrenada en Buenas Prácticas de Gestión Ambiental Empresarial – BGE del Programa de Gestión Ambiental Rentable.

Ocampo Escalante fue directora general de la Dirección de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción (Produce) y gerente de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque.