El Gobierno de José Balcázar ha recibido duras críticas tras suspender la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. A esta ola, se suma el exmandatario y actual congresista José Jerí, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ambos coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.

El congresista calificó la medida de “irresponsable” y cuestionó que la decisión se haya comunicado el mismo día previsto para la suscripción del acuerdo. “Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, enfatizó.

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Para el parlamentario, las formas del Ejecutivo dañan la confianza en el país: “Si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”.

Asimismo, hizo un llamado directo al mandatario: “Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”.

Por su parte, López Aliaga remarcó que “nuestro país siempre ha cumplido con sus compromisos internacionales y, especialmente, con su principal socio comercial”.

López Aliaga advirtió que el incumplimiento del contrato por los aviones F-16 podría traer represalias para los ciudadanos peruanos que residen en Estados Unidos. “Exijo al presidente encargado Balcázar que honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de los aviones F-16. Incumplir con estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales, de seguridad y de acceso migratorio para los peruanos con Estados Unidos”, aseveró.

Presidente José María Balcázar. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

Oficiales y almirantes advierten que postergar compra deja vulnerable al país

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen Perú), a través de un comunicado, manifestaron su protesta contra la decisión del Ejecutivo.

Oficiales y almirantes advierten que postergar compra deja vulnerable al país. Foto: difusión

En el pronunciamiento, Adogen enfatiza que el escenario global ha cambiado y que el país posee activos que requieren protección inmediata. “En la actual era, donde el orden mundial ha pasado de la cooperación a la fragmentación competitiva, el Perú se ha convertido en un objetivo de interés geoestratégico debido a sus vastas reservas de minerales, hidrocarburos y se consolida como el nodo logístico de Sudamérica con el Mega puerto de Chancay y el futuro Puerto Espacial”, señala el texto.

Bajo esa premisa, la asociación sostiene que la seguridad de dicho patrimonio necesita tecnología de punta: “La defensa de este patrimonio requiere de una capacidad de disuasión real que solo las Fuerzas Armadas Modernas puede garantizar”.

A su vez, Adogen rechazó al argumento de la temporalidad del actual gobierno para evitar compromisos de largo plazo. “Coincidimos en que, en el Perú, no existen gobiernos eximidos de responsabilidad constitucional; gobernar implica tomar decisiones críticas para la Seguridad Nacional hasta el último día de gestión”.

Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades políticas para que prioricen los intereses nacionales sobre los coyunturales: “El equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas no es un gasto, es una inversión”.