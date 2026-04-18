Resumen

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Tanto Jerí como López Aliaga coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.
Tanto Jerí como López Aliaga coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.
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El Gobierno de José Balcázar ha recibido duras críticas tras suspender la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. A esta ola, se suma el exmandatario y actual congresista José Jerí, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ambos coincidieron en señalar que esta decisión representa una falta de respeto hacia Estados Unidos, principal socio estratégico del Perú.

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