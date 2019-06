Jessica Tejada: La historia de la ex voleibolista involucrada con Odebrecht

Jessica Tejada, la espigada ex seleccionada de voley, abandonó este jueves el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permaneció encarcelada dos años y cuatro meses, cumpliendo un mandato de prisión preventiva por el Caso Odebrecht, el cual acaba de ser variado por una comparecencia con restricciones.

La ex deportista de 48 años regresa a su casa luego de que la Sala Penal de Apelaciones Nacional concluyera que hay nuevas pruebas que debilitan la tesis fiscal de que ella habría sido la beneficiaria final de una cuenta de la Banca Privada de Andorra en la que Odebrecht hizo depósitos para el pago de coimas. Todo indica que el real beneficiario era el ex viceministro Jorge Cuba, su ex pareja.

Pero ¿cómo el nombre de Jessica Tejada saltó a los titulares de las páginas judiciales? ¿En qué circunstancias la ex armadora de la selección de voley que participó en el Campeonato Mundial Juvenil de 1989 se vio involucrada en asuntos de corrupción? A continuación repasamos esa historia reciente y también recordamos algunos pasajes de su vida.

El 2 de febrero del 2017, el fiscal Hamilton Castro formalizó la investigación preparatoria contra Jéssica Carola Tejada Guzmán por el presunto delito de lavado de activos. Al día siguiente ella retornó a Lima procedente de Estados Unidos, país al que había viajado con su entonces pareja Jorge Cuba el 24 de diciembre del 2016.

En realidad la investigación había empezado mucho antes, y la fiscalía ya manejaba la hipótesis de que el ex vice ministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista había recibido sobornos de Odebrecht por su ayuda en la adjudicación de los contratos de la Línea 1, tramos 1 y 2, del Metro de Lima y aseguraba que en esa trama de corrupción había participado Tejada.

Cuando todo era felicidad. Tejada junto con Víctor Cuba y el ex ministro Enrique Cornejo. GEC

De acuerdo a la fiscalía, la ex deportista aparecía en el 2011 como beneficiaria, (con un porcentaje de 35 %) de la ya citada cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que Odebrecht hizo depósitos que luego pasó a manos de Cuba. El 24 de enero del 2017 la fiscalía realizó una serie de allanamientos en las casas de los investigados y encontró una declaración jurada firmada por Tejada en el que se indica que era una de las beneficiarias de la cuenta.

Más tarde, el 4 de febrero el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la orden de prisión preventiva por 18 meses contra la investigada, quien fue internada en el penal Anexo de Chorrillos el 6 de febrero del 2017.

Ella ha negado reiteradamente su responsabilidad. "Yo nunca supe nada de ninguna cuenta. A mí me pusieron como beneficiaria, pero yo no estaba enterada de lo que pasaba. El señor Cuba fue mi pareja y, sin mi consentimiento, utilizó mi pasaporte y me puso de beneficiaria. El beneficiario final ha sido él", declaró el 23 de mayo de este año.

- En la selección juvenil -

El nombre de Jessica Tejada se hizo familiar a finales de los años ochenta. Los periodistas deportivos hablaban de ella como la sucesora natural de Rosa García en el armado de la selección peruana de vóley. Era vista como una de las figuras del recambio de ese equipo que en 1988, de la mano de Man Boc Park, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl.



Ella formó parte de la selección que participó en el Mundial Juvenil de 1989 que se realizó en el coliseo Dibós Dammert. En el partido con China se lesionó y salió llorando y ovacionada. Aunque de local, Perú quedó cuarto en esa competencia. Ese equipo juvenil no llegó a descollar ni tampoco Jessica Tejada, quien más bien empezó a generar noticias en el campo extradeportivo.

Jessica Tejada con la sección juvenil de vóley, en octubre de 1992. Es la tercera de las arrodilladas. (Foto: Archivo de El Comercio)

Jugó en el club de vóley de Alianza Lima de 1990 a 1993. Logró el campeonato en 1991, año en que el equipo debutó en la división mayor. También con el elenco íntimo ganó el campeonato nacional de 1992 y consiguió el tricampeonato en 1993. En 1996, se unió al club de vóley Regatas Lima.



En diciembre 1996 ocupó las portadas de los diarios pero no por un triunfo sino por haber sido sorprendida tomando licor en el Complejo Miramar con cuatro futbolistas de la Selección Peruana: Roberto Farfán, Ñol Solano, Manuel Marengo y Percy Olivares antes de un partido por las eliminatorias. Fue un escándalo. No fue el único en su vida.

"Ese escándalo me perjudicó mucho", confesó en una entrevista con El Comercio. "No podía salir a la calle porque me señalaban y decían barbaridades de mí. Tuve que renunciar a mi club Regatas Lima por la mala imagen", declaró en esa oportunidad.

Jéssica Tejada cuando vestía la casaquilla del Circolo Sportivo Italiano en el 2009. (Foto: GEC)

Al año siguiente, viajó a España donde radicó varios años, pero no le fue muy bien. "En España las cosas estaban difíciles, durante dos meses fui camarera de un restaurante de Madrid", declaró años más tarde.

En en 2009 regresó a Perú para seguir con las pelotas y los mates. Jugó primero por el Circolo Sportivo Italiano y luego en Alianza Lima en el 2010. Finalmente, en 2015 se puso la camiseta del Deportivo Jaamsa y luego se retiró definitivamente.

Jéssica Tejada, quien es madre de un joven de 17 años y un adolescente de 14, volvería a las primeras planas después -como ya es conocido- implicada en problemas judiciales con el caso Odebrecht. Ahora está libre, pero la investigación en su contra sigue su proceso. Ese partido aún no ha terminado.

