Estas son las razones por las que se ordenó la libertad de Jessica Tejada Tribunal concluye que no hay certeza de que la ex voleibolista fuera la beneficiada final de una cuenta en Andorra, como asegura la fiscalía. Según peritaje, el beneficiario fue su ex pareja Jorge Cuba

Jéssica Tejada lleva 27 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. Poder Judicial ordenó su excarcelación. (Foto: GEC)