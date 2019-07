Fiscal del equipo Los Cuellos Blancos niega relación con Hinostroza

El fiscal supremo adjunto Jesús Fernández Alarcón, coordinador del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puertos”, negó tener alguna relación amical con el ex juez supremo César Hinostroza, quien se encuentra en Madrid (España) enfrentando un proceso de extradición formulado por el Perú.

“No soy amigo [de Hinostroza], no lo conozco, no tengo ninguna relación con él ni profesional ni académica ni social ni deportiva, lo conozco ahora, porque yo he pedido su prisión [preventiva], yo he hecho [el expediente de] la extradición y lo voy a investigar preparatoriamente”, manifestó en el programa “Panorama”.

Fernández Alarcón respondió así tras la difusión de un nuevo audio entre el ex vocal supremo y un interlocutor no identificado, donde lo mencionan.

Interlocutor (I): Aló, doctor Hinostroza.

César Hinostroza (CH): ¿Si?

I: Hola, ¿cómo estás?

CH: ¿Me llamaste?

I: Sí doctor, lo llamé para agradecerle porque me atendió muy bien el doctor Tomás y me derivó con el doctor Eliseo Fernández, él está a cargo.

CH: A qué bien…

I: Sí, conversé con él y me ha dado la facilidad de tener una audiencia, entonces vamos a ir el día primero, voy a reunirme con él y con el abogado.

CH: ¡Perfecto! Ya.

I: Y allí el abogado le va a explicar bien cómo es el tema y todo.

CH: Ya listo, me mantienes informado.

I: De todas maneras le agradezco, saliendo de la reunión del primero lo llamo también.

El fiscal supremo adjunto explicó que su despacho está a cargo de un caso que involucra a la empresa Corefo con la Sunat.

“Es un proceso contencioso administrativos que supuestamente lo debería tener otro fiscal, el doctor Tomás Gálvez. Es ahí donde se realizan las coordinaciones”, dijo.

Según informó “Panorama”, Fernández le envió cinco mensajes al Orlando Velásquez, ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Al respecto el coordinador del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” precisó que cuando Velásquez fue elegido como titular del CNM le envió felicitaciones en “un acto protocolar”. Agregó que esto lo hizo sin conocer su presunta vinculación con la organización criminal que ahora investiga.

“Yo lo tengo procesado al señor Velásquez ahora y a consecuencia de mis investigaciones, corroboraciones, de mis verificaciones he descubierto en él otro hecho mucho más grave, yo soy el que he propuesto que se forme causa, me extraña que salgan estos audios para tratar de confundir”, acotó.