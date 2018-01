El piloto Jesús Vásquez tendría en su poder otros 40 audios que están relacionados a la investigación por presunto lavado de activos que el Ministerio Público les sigue a los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y congresista naranja, respectivamente.

Así lo afirmó el abogado de Vásquez, Miro Toledo, quien señaló que su cliente le dijo que un fiscal superior habría tratado de interferir para que no ratifique sus declaraciones en contra de los Ramírez, principalmente en la que Joaquín le cuenta que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le habría entregado US$15 millones para lavarlos.

“Él me ha indicado que tiene cerca de 40 audios, no sé con quién o con quiénes más ha hablado. En un escrito, [Vásquez] indica que habría una coordinación con un fiscal superior para que no ratifique su denuncia sobre los 15 millones de dólares entregados presuntamente por Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez”, manifestó el letrado.

Toledo también afirmó que están a la espera de que el fiscal Wilson Salazar Requena viaje a los Estados Unidos para recoger la versión de Vásquez Ybáñez.

El piloto, según su abogado, se encuentra protegido por las autoridades de Estados Unidos, porque viene colaborando con investigaciones en dicho país.

La fiscalía realizó esta mañana la diligencia de deslacrado de un audio, en el que se escucha al empresario Alfonso Urrunaga ofrecerle a Vásquez la suma de US$200 mil para que no declare ante la fiscalía sobre la investigación contra la familia Ramírez Gamarra.

En comunicación con El Comercio, José Castillo Alva, abogado de Joaquín y Osías Ramírez, sostuvo que sí participaron en la diligencia y agregó que interpusieron una denuncia contra Vásquez.

Al ser consultado sobre los 40 audios que Vásquez tendría, el defensor indicó que el piloto debe ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Fiscal debe investigar

Fuentes del Ministerio Público señalaron a este Diario que la intervención de un supuesto fiscal superior para que Vásquez se desista de dar su versión, debe ser analizada por el fiscal Wilson Salazar, una vez que se realice la denuncia de manera formal.

"Tendría que entregar los supuestos audios. Las acciones las tendrá que tomar el fiscal Salazar, porque si hay la presunción de una inconducta funcional o la comisión un delito, el fiscal tiene la obligación de tomar acciones", puntualizaron.

Si existiera una inconducta funcional de un superior, manifestó, deberá ser informado a Control Interno del Ministerio Público, o si es un delito deberá originarse una investigación.

El único audio propalado -explicaron- inicialmente fue entregado al fiscal Domingo Pérez, pero como él no es el fiscal del caso, se le remitió lacrado al fiscal Wilson Salazar.