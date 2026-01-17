Un total de 12 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su solicitud de inscripción para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dentro del plazo previsto por la normativa vigente.

Durante los días habilitados para la presentación de solicitudes, se registró hasta el momento el ingreso de las siguientes alianzas:

Alianza Electoral Venceremos, integrada por el Partido Político Nuevo Perú por el Buen Vivir, Partido Político UP-Unidad Popular, Partido Político Popular Voces del Pueblo, Partido Político Adelante Pueblo Unido y Partido Político Resurgimiento Unido Nacional-RUNA

Avanza País-Partido de Integración Social, compuesto por Avanza País Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino.

Alianza Fuerza Tacna, integrado por Avanza País-Partido de Integración Social y Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

APP-Trabaja Ayacucho, integrado por Alianza para el Progreso y Movimiento Regional Trabaja Ayacucho.

APP-La Cholita, integrada por Alianza para el Progreso y Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú, integrada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú y Comunidad Política Inka Perú.

Renovación Popular y Toro, integrada por el Partido Político Renovación Popular y Movimiento Regional Patria Joven.

Renovación Popular y Perú, integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

Libertad Popular, integrada por Libertad Popular y Movimiento Regional Agua.

Alianza Regional por el Perú, compuesta por Partido Político Fuerza Moderna, Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y Partido Unidad y Paz.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, que reúne al Partido Democrático Somos Perú y Sentimiento Amazonense Regional.

Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú, compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Contigo Región.

Estas alianzas están conformadas por organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que significa una reducción efectiva en el número de competidores individuales.

Para facilitar la atención de estas solicitudes el JNE amplió la atención presencial en su Mesa de Partes del jirón Cusco 653, Cercado de Lima, así como de sus Oficinas Desconcentradas en todo el país, hasta las 23:59 horas de este sábado 17 de enero, el último día del plazo.

El JNE informó que de las 12 solicitudes ingresadas, la mayoría fueron derivadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión y tramitación, conforme a los requisitos establecidos. Algunas se encuentran observadas al no cumplir con todos los requisitos.

Los requisitos establecidos son: acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral. El acta debe contener el proceso electoral en el que se participa, órganos de gobierno, denominación, símbolo, declaración expresa de objetivos, acuerdos que regulan el proceso de democracia interna, la definición de los órganos o autoridades que tomarán las decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería de la alianza.