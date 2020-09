Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite un procedimiento sancionador contra el alcalde de La Victoria, George Forsyth, por presunta vulneración a la normativa electoral. El informe de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales sostiene que el municipio difundió publicidad estatal, a través de Facebook, durante el periodo electoral.

El informe agrega que se habría vulnerado el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, lo que deberá ser examinado para determinar si se incurrió en una infracción. La legislación establece que una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda suspendida la difusión de publicidad por parte de entidades o dependencias públicas, salvo el caso sea impostergable o de utilidad pública.

El ente fiscalizador señala que la publicidad estatal consistió en 18 publicaciones que hizo el municipio entre el 14 de julio y 10 de agosto en la red social Facebook, respecto a actividades como campañas de vacunación, reinicio y entrega de obras, operativos, entre otros. Debido a que este material no fue retirado ni reportado, y la información contenía la identificación del alcalde, se habría vulnerado el artículo 21 del reglamento.

El JNE informó sobre esta presunta infracción al alcalde Forsyth para que, en un plazo de tres días hábiles, presente sus descargos en mesa de partes del organismo electoral.

La resolución del JNE respecto a la admisión a trámite del procedimiento sancionador contra el alcalde de La Victoria. (Captura: JNE)

La Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de La Victoria informó que ya fueron notificados sobre esta resolución y el lunes presentarán sus descargos. “Nosotros no hemos gastado un solo sol en publicidad estatal durante toda la gestión del alcalde. Lo que dicen es que no se comunicó la actividad, no dice otra cosa. En las 16 (publicaciones), no todas son actividades”, dijo el área a El Comercio.

Estas son algunas de las publicaciones hechas por el municipio de La Victoria. (Captura: JNE)

Julio Silva, experto en derecho electoral, dijo que en principio habría fundamento en estas presuntas infracciones debido a que mediante las publicaciones se da cuenta de actividades del municipio y, como tal, se tenía que haber cumplido con reportarlas. “El detalle es que el reglamento del JNE refiere que (la publicidad estatal) debe ser emitida con fondos públicos. El municipio podría decir que esto no ha sido pagado, pero quienes lo hacen es personal del municipio”, indicó.

Precisó también que los descargos que presente el municipio serían respecto de cada una de las 18 publicaciones hechas, y cuando el JNE determine si hubo infracciones, el análisis se hará de manera individual. “Hay publicaciones sobre asfaltado, reinicio de obras; en estas publicaciones en principio no se advierte postergable o necesidad pública. El JNE tendrá que analizar publicación por publicación”, dijo.

Finalmente, cuando el JNE concluya si hubo o no infracción, se dará un plazo 10 días para que se subsane o corrija la publicidad. “En el caso de las que se puedan mantener, le pedirá que elimine las referencias al alcalde. Pese a la necesidad, no puede ir el nombre o cargo de un servidor publico”, concluyó Silva.

