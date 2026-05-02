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Resumen

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Un documento revela que el actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, tenía conocimiento sobre el retraso en la instalación de las mesas de sufragio el mismo domingo 12 de abril, día en el que se celebraron las elecciones generales del 2026.

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