Un documento revela que el actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, tenía conocimiento sobre el retraso en la instalación de las mesas de sufragio el mismo domingo 12 de abril, día en el que se celebraron las elecciones generales del 2026.

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Como se sabe, dicha fecha se caracterizó por la ineficiencia de la ONPE en la realización del proceso, que dejó a más de 50 mil ciudadanos sin sufragar, por lo que la jornada tuvo que extenderse hasta el 13 de abril. Estos hechos derivaron en la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y que Pachas asumiera el puesto en medio de la polémica y cuando faltan pocas semanas para la segunda vuelta electoral.

El día de las elecciones, Pachas - en su calidad de gerente general de la ONPE- recibió un oficio de su par del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Magaly Salazar Lozano, en el que le advertía que el material electoral no había llegado a locales de votación en Magdalena del Marc, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

“Como parte de las acciones de identificación de riesgos electorales, el dia de la jornada electoral, los gestores de Prevención de Conflictos Electorales y de Comunicación del Jurado Nacional de Elecciones han identificado, con fecha de corte de hoy a las 08:25 am, el no arribo de material electoral en diferentes locales de votación ubicados en diferentes distritos”, indicó la gerente general del JNE al entonces número dos de la ONPE en el oficio N° 000404-2026-GG/JNE.

En ese sentido, Salazar le solicitó a Pachas que “de manera urgente” entregue un informe detallado de la situación y las acciones correctivas dispuestas por la ONPE “a efectos de garantizar la instalación de las mesas de sufragio conforme a ley”.

Los locales afectados, hasta el corte de las 08:25 am del 12 de abril, según el JNE fueron:

I.E.P. Astuparia y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (Magdalena del Mar); Colegio Champagnat Maristas, Universidad Ricardo Palma, I.E Victoria Barcia Boniffatti, I.E Santa Teresita e Innova School (Santiago de Surco); IEP Cristo Amigo - Primaria, colegio IE Juan Pablo II,IA 6022, IEP Hiram Bingham, Peruano suizo, IE Perú España, Santa Rosa Baja 6017, Santa Maria del Camino, Colegio Prolog de Nueva Esperanza, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacútec (Villa María Del Triunfo); y el Nido Los Ángeles; Santuario Colegio Médico (Miraflores);

También el CEP San Francisco de Borja (San Borja); CEIGNE Virgen de la Paz; CEBA Especial; IE N.° 7014 Vasil Levski; IEI Mi Niñito Jesús; y CEBE Santa María de Guadalupe (Surquillo); I.E.P. Jardin de la Infancia N 1 de Lima, I.E.P. Madaeus Mozart, I.E.P. Inmaculada Corazón de María, I.E. Nuestra Serñora del Carmen, I.E.P 096 Emilia Barcia Bonifatti, I.E.P. Hogar del Niño Santa María Madre de Dios, Saco Oliveros, Innova Schools - Sede La Paz 1 (San Miguel).

En Villa El Salvador de vieron afectados: IE 7090 Forjadores del Perú, Villa Amstelveen, IE 7237 Perú Valladolid, IEP Ciencias, 7072 San Martín de Porres, I.E. LAS PALMERAS, 7096 Príncipe de Asturias, IE Nazareno de Villa, 6070, Héroes del alto Cenepa, Colegio Saco Oliveros, Innova Schools Laderas de Villa, Ascension School Unicachi, IEP Montessori De Villa, 7228 Peruano Canadiense, ISP Antonio Raymondi, CETPRO CFT PROMAE VES, IEP San Lorenzo, IE 6069 Pachacutec, IE 6076 República de Nicaragua, Coordinadora IE 6066 Villa El Salvador, IE 6080 Rosa América, I.E. Fe y Alegría 17.

Es importante señalar que la jornada electoral debía empezar a las 7 am, por lo que las mesas debían estar instaladas minutos antes.

A la consulta de este Diario, la ONPE señaló —a través de su Oficina de Comunicaciones— que el oficio fue respondido y que “se cumplió” con la instalación de las mesas afectadas. Sin embargo, no brindó mayores detalles ni presentó documentos que respalden su versión.

Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la ONPE, el 22 de abril, diez días después de las elecciones, y tiene la responsabilidad de conducir la organización de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio.

Su designación no es por concurso público. Es el gerente general de la ONPE, el segundo al mando en la estructura administrativa.

Pachas conducirá la ONPE al menos hasta el 3 de julio, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene previsto tomar juramento al nuevo jefe de esa institución. Este será elegido mediante concurso público y ejercerá funciones por un periodo de cuatro años.

Análisis

En diálogo con El Comercio, los expertos José Tello, presidente de Aklla, señaló que el documento refuerza que no solo hubo ineficiencia por parte de la ONPE, ahora con Pachas a la cabeza, sino también del JNE, al no fiscalizar ni advertir oportunamente la falta de material el día previo a la jornada electoral.

Tello opinó que el JNE debió enviar los respectivos oficios el 11 de abril y no esperar hasta pasadas las 8:20 am del 12 de abril. “O, en todo caso, a las 5 o 6 am señalar que no está el material en los colegios. El material tuvo que pernoctar en el local de votación. El JNE tiene que estar ahí. ¿Qué está pasando con el jurado? Este documento demuestra claramente que no cumplió con su función [de fiscalizar]”, cuestionó.

“Acá el JNE está evidenciando o que no cumplió bien su rol o que el documento enviado a esas horas de la mañana era para deslindar responsabilidades. Este documento es revelador. Si uno es frío, en verdad, también debería salir Burneo”.

Para el experto de Aklla, de cara a la segunda vuelta, Pachas y los titulares del JNE y el Reniec, Roberto Burneo y Carmen Velarde, deben informar a la ciudadanía cuando el material electoral llegue a los centros de votación.