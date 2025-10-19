En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició las jornadas de asistencia técnica dirigidas a las organizaciones políticas habilitadas para participar en el próximo proceso electoral. El propósito de estas actividades es brindar herramientas que faciliten una inscripción eficaz de candidaturas mediante el Sistema de Gestión de Trámites para Personeros DECLARA+, plataforma digital desarrollada para optimizar los procedimientos electorales.

Las primeras jornadas se realizaron en dos grupos, los días 16 y 17 de octubre, donde se abordaron temas vinculados a la presentación del Sistema DECLARA+, la inscripción en el registro de personeros y el ingreso de información de hojas de vida en el sistema.

Durante las sesiones, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a “EleccIA”, una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá reducir los tiempos de inscripción de fórmulas electorales, presentación de planes de gobierno y formatos resumen. Esta incorporación tecnológica representa un avance significativo en la modernización y transparencia de la gestión electoral.

Las jornadas fueron impulsadas por el Programa Voto Informado, de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, como parte de las buenas prácticas institucionales destinadas a fortalecer las capacidades digitales y técnicas de las organizaciones políticas.

El sistema DECLARA+ y la plataforma “EleccIA” forman parte de los esfuerzos del JNE por simplificar trámites, reducir tiempos administrativos y optimizar la presentación de información electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de su misión de fortalecer la democracia, reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo espacios de capacitación y asistencia técnica que promuevan una participación política informada, transparente y responsable.

De esta manera, el JNE consolida su liderazgo en la aplicación de tecnologías innovadoras al servicio de la justicia electoral y el fortalecimiento institucional del país.

