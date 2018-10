JNE deja al voto fallo sobre impugnación del Apra a cédula del referéndum

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisó en audiencia pública la impugnación que realizó el Partido Aprista Peruano sobre la cédula de votación del referéndum que está previsto que se lleve a cabo este 9 de diciembre.

La audiencia duró no más de 20 minutos en los que se escuchó la fundamentación de los personeros legales del Apra, así como la respuesta del representante legal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Coloma Marquina.

Precisamente, el abogado de la entidad electoral hizo hincapié que no se cuenta en la actualidad con alguna norma que establezca cuál debe ser el orden de las preguntas en caso de un referéndum como el que se llevará a cabo este año.

Ante ello, indicó que la ONPE elaboró la cédula de votación en el mismo orden de preguntas que había sido aprobada por el Poder Ejecutivo en el Decreto Supremo 101-2018-PCM, a través del cual se realizó la convocatoria.

“No existe norma alguna en nuestro ordenamiento que indique cuál debe ser el orden en el caso de un referéndum con múltiples preguntas, en consecuencia, la ONPE […] no tendría por qué alterar la presentación de la cédula tal cual fue aprobada en el decreto supremo”, expresó José Coloma.

En ese contexto, el abogado de la ONPE manifestó que su entidad -como un organismo técnico y no jurídico- “lo que ha hecho es reproducir el orden que figuraba en la convocatoria original del Poder Ejecutivo. Esa es nuestra función”.

Por su parte, los personeros legales del Apra José Pimentel y Pedro Panta señalaron que la cédula, como está, “vulnera” la Constitución puesto que, a su juicio, el Gobierno “está induciendo a votar de una forma u otra”.

Se remarcó, además, que las preguntas deberían de estar tal y como fueron aprobadas por el Congreso las reformas constitucionales a las que se hace referencia en cada una de ellas.

En la audiencia también estuvo presente el parlamentario aprista Jorge del Castillo, quien había solicitado hacer el uso de la palabra a fin de realizar un informe de hechos, pero su pedido no fue admitido.

A su salida, el legislador dijo a El Comercio que el Partido Aprista Peruano respetará el fallo del JNE, que ─refirió─ está previsto que se conozca dentro de tres días hábiles.

“Hay que acatar. Lo que disponga el jurado se cumple, no hay nada que hacer. No tenemos ningún ánimo dilatorio, no hacer ningún recurso extraordinario ni enjuiciar ni nada, tranquilo”, expresó.

Finalmente, luego de escuchar los alegatos de ambas partes, el pleno del JNE ─liderado por su presidente Víctor Ticona─ dejó al voto su decisión sobre la impugnación presentada.