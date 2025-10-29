Willy Ramírez, miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dijo que no pueden sancionar a los partidos políticos que presenten como candidatos a personas inhabilitadas políticamente por el Congreso.

Esto, en un contexto en el que el partido Perú Primero ha presentado la precandidatura de la plancha presidencial integrada por el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por el Legislativo desde el 2021, como primer vicepresidente.

“Por parte de la justicia electoral no hay una sanción como tal. Al partido no. Lo único que va a pasar es que se excluye a ese candidato y va la fórmula incompleta”, explicó en declaraciones a Canal N.

Ramírez recordó que el JNE ha actuado de esta manera en dos oportunidades anteriores en los comicios presidenciales del 2016 y 2021.

“Eso fue en el 2021 en el caso Vladimir Cerrón y en el 2016 en el caso Fujimori, donde se excluyó al señor (Vladimiro) Huaroc. Tenemos una suerte de amnesia selectiva. El 20116 Fuerza Popular presentó también una fórmula incompleta”, destacó.

El miembro del JNE aseguró que es responsabilidad de los partidos políticos el presentar a postulantes a cargos públicos a pesar de estar inhabilitados por el Congreso, o por condenas efectivas incluso en primera instancia.

En esa línea, se mostró a favor de que haya alguna sanción contra estas organizaciones por actuar de esta manera, aunque evitó hablar específicamente del caso de Martín Vizcarra y su partido Perú Primero.

“Indudablemente. Estoy seguro que hasta se debe dar cuenta al Ministerio Público para que identifique si hay alguna responsabilidad de algún otro tipo”, acotó.