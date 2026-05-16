El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este domingo 17 de mayo a los dos fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio: los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasan al balotaje, con 17.181% y 12.031% de votos válidos, respectivamente.

Candidato presidencial Cantidad de votos: Votos válidos: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 2′877,678 17.181% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 2′015,114 12.031% Rafael López Aliaga (Renovación Popular) 1′993,904 11.904%

Este anuncio oficial se da más de un mes después de las elecciones del 12 de abril, marcadas por distintas irregularidades, entre otras, el día de la votación que obligaron a ampliar el horario de sufragio al lunes 13 en las mesa de Lima que no pudieron abrir por culpa de la ONPE.

En los comicios se presentaron 35 candidatos a Palacio de Gobierno. Como ninguno alcanzó más del 50% de votos, el balotaje se desarrollará entre dos postulantes con mayor respaldo. La plancha presidencial que gane esa contienda jurará el 28 de julio de este año.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que este domingo 17 de mayo se proclamará las fórmulas presidenciales de las dos agrupaciones políticas que pasarán a la segunda elección presidencial con motivo de las #EG2026. pic.twitter.com/oF01m5bzHw — JNE Perú (@JNE_Peru) May 14, 2026

Desde el lunes y hasta este sábado 16 cada uno de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) anunciaron los resultados presidenciales de sus respectivas juridicciones.

Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó de contabilizar las 92,766 actas de los comicios.