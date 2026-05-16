Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este domingo 17 de mayo a los dos fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio: los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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