Casi 36 años después, senadores electos volvieron a desfilar uno tras otro para recibir del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las credenciales que oficializan su elección. Tras este acto protocolar, los nuevos legisladores quedaron expeditos para asumir funciones el próximo 26 de julio para el quinquenio 2026-2031. Una ceremonia que dejó la primera fotografía conjunta de los rostros del primer Senado del presente siglo, retratando, a su vez, el retorno de la era bicameral. Aunque protocolar, la sesión solemne también dejó anécdotas.

La noche anterior, el actual Congreso celebró su última sesión plenaria, cerrando así más de tres décadas de la era unicameral instaurada por la Constitución de 1993. En sentido estricto, la última vez que el JNE proclamó y entregó credenciales a senadores electos fue en julio de 1990, antes del autogolpe de Alberto Fujimori.

El Comercio, en su edición del 12 de julio de 1990, dio cuenta de la proclamación y entrega de credenciales a los senadores electos para el período 1990-1995. (Fuente: Archivo Histórico El Comercio)

Tras una reforma aprobada en 2024, cuyos efectos recién se materializaron con las Elecciones Generales de 2026, el país retorna al sistema bicameral. Los primeros en recibir sus credenciales fueron los senadores y parlamentarios andinos electos, mientras que este viernes los 130 diputados elegidos están convocados para hacer lo propio.

Según se estima, a más tardar el 3 de julio se proclamarán formalmente los resultados presidenciales. Todo lo anterior hace avizorar que ya se entró en una suerte de transición institucional.

Línea del tiempo: evolución de la composición del Congreso peruano 1823 Constitución de 1823

Sistema unicameral. 1826 Constitución de 1826

Sistema tricameral. 1828 Constitución de 1828

Sistema bicameral. 1834 Constitución de 1834

Sistema bicameral. 1839 Constitución de 1839

Sistema bicameral. 1856 Constitución de 1856

Sistema bicameral. 1860 Constitución de 1860

Sistema bicameral. 1867 Constitución de 1867

Sistema unicameral. 1920 Constitución de 1920

Sistema bicameral. 1933 Constitución de 1933

Sistema bicameral. 1979 Constitución de 1979

Sistema bicameral. 1993 Constitución de 1993

Sistema unicameral. Marzo de 2024 Ley N.° 31988

Restablece la bicameralidad en el Congreso. 2026 Elecciones Generales 2026

El Perú retorna al sistema bicameral después de más de 30 años. Dato: Tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, el Congreso funcionó bajo un sistema unicameral durante más de tres décadas. La Ley N.° 31988, promulgada en marzo de 2024, restableció la bicameralidad, que se hizo efectiva con la elección de senadores y diputados en las Elecciones Generales de 2026.

Detrás de cámaras

El escenario elegido para llevar a cabo el acto fue el auditorio del Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Se declaró instalada la sesión solemne a las 11:33 a.m. El acto estuvo encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los otros cuatro integrantes del pleno. Sin embargo, en la mesa ubicada en el estrado también se hizo presente el presidente de la República, José María Balcázar, quien permaneció durante las cerca de dos horas que duró la ceremonia.

Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

También acudieron miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia y el defensor del Pueblo. Estuvo presente la jefa del Reniec, Carmen Velarde; sin embargo, fue notoria la ausencia del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

Por parte de la ONPE, estuvo representando a la institución el subgerente Rafael Arias Valverde. (Foto: JNE)

En su discurso, Burneo resaltó el carácter histórico del acto. “Después de más de tres décadas, el Perú vuelve a contar con un Senado de la República. Se restablece así una institución llamada a enriquecer el debate democrático, fortalecer la función legislativa y contribuir al equilibrio institucional que demanda nuestro sistema constitucional”, expresó.

Sostuvo, además, que las credenciales “representan mucho más que un documento oficial”, pues simbolizan “la confianza depositada por millones de peruanos y peruanas” y el mandato democrático otorgado por la ciudadanía.

También agradeció a todos los actores que intervinieron en el proceso electoral y destacó que “cada voto tiene el mismo valor”.

Al cierre de su intervención, remarcó que “la democracia peruana demuestra hoy una vez más que las instituciones prevalecen sobre cualquier intento de violencia, intolerancia o desconocimiento del Estado de Derecho”.“Nuestro futuro seguirá construyéndose únicamente a través de la Constitución, el voto libre y el respeto a la voluntad popular”, expresó.

Las claves del discurso Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. “Hoy nos convoca un acto de profundo significado para nuestra democracia. La entrega de credenciales constituye el reconocimiento oficial de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas y acredita a quienes, por decisión ciudadana, asumirán la alta responsabilidad de representar al Perú durante el próximo periodo constitucional”. “Esta ceremonia reviste además un significado histórico. Después de más de tres décadas, el Perú vuelve a contar con un Senado de la República. Se restablece así una institución llamada a enriquecer el debate democrático, fortalecer la función legislativa y contribuir al equilibrio institucional que demanda nuestro sistema constitucional”. “Cada una de estas credenciales representa mucho más que un documento oficial. Representa la confianza depositada por millones de peruanos y peruanas. Simboliza el mandato democrático que nace del voto ciudadano y el compromiso de ejercer la función pública con responsabilidad, integridad y vocación”. “Pero, sobre todo, nuestro reconocimiento es para la ciudadanía. Millones de peruanos y peruanas acudieron como miembros de mesa, acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, convencidos de que el voto sigue siendo el instrumento más legítimo para decidir el destino del país”. “La democracia no concluye con el acto de votar. Continúa cuando las instituciones cumplen el deber con independencia e imparcialidad, cuando las autoridades ejercen el mandato recibido con responsabilidad y cuando la ciudadanía mantiene vivo su compromiso con el estado de derecho”. “A quienes hoy reciben las credenciales les corresponde asumir una responsabilidad que trasciende a sus organizaciones políticas. Han sido elegidos para representar a todos los peruanos. Ello exige actuar con integridad, apertura al diálogo y respeto por las diferencias, en permanente búsqueda del interés general”. “El Perú necesita instituciones sólidas, consensos democráticos y autoridades capaces de construir acuerdos pensando siempre en el bienestar de la nación. Esa es la responsabilidad que hoy asumen y la expectativa legítima de millones de ciudadanos”. “Hoy culmina una etapa trascendental del proceso electoral y comienza una nueva etapa para nuestra República. Las credenciales que hoy reciben no representan únicamente un triunfo electoral; representan, sobre todo, un compromiso con la democracia, con la Constitución y con el Perú”. “Finalmente, quiero resaltar que la democracia peruana demuestra hoy una vez más que las instituciones prevalecen sobre cualquier intento de violencia, intolerancia o desconocimiento del estado de derecho. Nuestro futuro seguirá construyéndose únicamente a través de la Constitución, el voto libre y el respeto a la voluntad popular”. ⬅︎ Desliza para recorrer las frases ➜

Antes de ello, se había guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela. También se entonó el Himno Nacional. Tras las palabras de Burneo, los senadores electos fueron llamados uno a uno para recibir sus credenciales.

Se empezó por el distrito único nacional y, en esa línea, el primero en subir al estrado fue Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), quien fue el más votado con más de 343 mil votos y, además, integra la plancha presidencial de Fuerza Popular.

#AHORA Miguel Torres Morales recibe su credencial como senador electo por distrito único nacional y Fuerza Popular para el período 2026-2031. Es el primero en hacerlo en el acto. @Politica_ECpe pic.twitter.com/5Q4gnbrf2X — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) June 25, 2026

El segundo más votado, José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), hermano del golpista expresidente Pedro Castillo y quien obtuvo más de 333 mil votos, también llegó al evento para recibir su credencial.

Todo seguía un mismo protocolo. Los senadores eran llamados por su nombre, subían al estrado y saludaban a cada uno de los integrantes del pleno, así como al presidente Balcázar. Al final los esperaba Burneo, quien les entregaba la credencial y posaba junto a ellos para la fotografía oficial. Luego descendían hacia una mesa contigua para firmar un documento, posar nuevamente para otra fotografía y recibir una bolsa con algunos presentes.

José Mercedes Castillo Terrones en la ceremonia de entrega de credenciales. (Foto: JNE)

Esta dinámica repetida la rompieron senadores electos de Juntos por el Perú, como Iber Maraví, otrora exministro de Pedro Castillo y quien aparece en atestados policiales de la Dirección contra el Terrorismo, al levantar enfáticamente el puño al recibir su credencial. Quien también hizo lo propio fue Moisés Chipana, sindicado como parte del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

En total, fueron nueve los senadores electos que no acudieron al evento, siendo uno de ellos el excandidato presidencial Rafael López Aliaga. Días atrás, el 19 de junio, había cursado un escrito al JNE comunicando su desistimiento irrevocable de ser proclamado y recibir su credencial. Aun así, fue llamado en la sala, sin que nadie respondiera.

Se conoció que días después el líder de Renovación Popular también cursó un escrito al oficial mayor del Congreso, comunicando a este poder del Estado que no jurará como senador y solicitando convocar a su accesitario.

De Renovación Popular tampoco acudieron Francisco Calisto Giampietri (Lima), Katherine Ampuero Meza (Distrito Único Nacional) y Miguel Ángel Velásquez García. Este último representaba a la circunscripción de Peruanos Residentes en el Extranjero y fue el último en ser llamado. Tampoco hubo respuesta.

No acudieron, por Fuerza Popular, José Arista (Amazonas), Jacques Rodrich (Callao) y Martha Moyano (Distrito Único Nacional). En el caso del Partido del Buen Gobierno, estuvo ausente Patricia Milagros Iturregui Byrne (Distrito Único Nacional). Por Ahora Nación, no acudió Jaime Ricardo Delgado Zegarra (Distrito Único Nacional).

Personajes

Además de las autoridades mencionadas, también estuvieron presentes entre los asistentes Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, así como el excandidato presidencial de Obras Ricardo Belmont, quien aspira a la Alcaldía de Lima y permaneció cerca de la puerta del auditorio.

Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Este último, quien respaldó a Sánchez en el balotaje, expresó su escepticismo respecto del proceso al señalar que “esto empezó mal y ojalá termine bien”. Consultado por RPP sobre si reconoce a Fujimori como ganadora, respondió que cuando sea proclamada dará su opinión, aunque agregó que “siempre he sido un demócrata”.

Otro de los excandidatos presidenciales que acudió fue Alfonso López Chau, quien lo hizo para recibir su credencial como senador (Distrito Único Nacional) por Ahora Nación. También aliado político de Sánchez para la segunda vuelta, ha señalado que cree “firmemente en la democracia” y que respetará los resultados electorales.

Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

También se vio a Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Ninguno de los dos candidatos presidenciales que pasaron al balotaje acudieron al evento.

En la nueva Cámara Alta, Fuerza Popular tendrá la primera minoría con 22 escaños, seguida por Juntos por el Perú, con 14, y Renovación Popular, con 8. A ellos se suman el Partido del Buen Gobierno, con siete representantes; el Partido Cívico Obras, con cinco; y Ahora Nación, con cuatro.

Ninguna organización contará con mayoría absoluta, un escenario que anticipa la necesidad de construir consensos, algo que ya se medita entre las distintas fuerzas políticas.

Rumbo al Parlamento Andino

La ceremonia también incluyó la entrega de credenciales a los cinco representantes titulares ante el Parlamento Andino y a sus suplentes. De los titulares, solo estuvo ausente el representante de Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde.

En cambio, sí acudieron Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú), Marcio Marino Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno), Maali Olga Betty del Pomar Saettone (Renovación Popular) y Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras).

En el caso de los suplentes, ocho de los diez convocados asistieron a la ceremonia. Las únicas ausencias correspondieron a Rosario de las Nieves Guevara Badillo, de Fuerza Popular, y Leoncio Carlos Merino Durán, de Renovación Popular. El resto recibió sus respectivas credenciales junto con los senadores electos.