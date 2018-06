El Jurado nacional de Elecciones (JNE) entregó este mediodía las credenciales que acreditan como congresistas a los accesitarios de los legisladores suspendidos Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

El primero en recibir su credencial fue César Campos Ramírez, representante de Huánuco y accesitario de Bocángel. Luego, funcionarios del JNE entregaron la credencial a María Ramos Rosales, representante de Tumbes y accesitaria del parlamentario Ramírez.

El último en recibir su acreditación fue Ángel Neyra Olaychea, representante de Lima y accesitario de Kenji Fujimori.

Los tres nuevos legisladores que postularon al Congreso en las listas de Fuerza Popular jurarán hoy en el Palacio Legislativo.

Al ser abordado por El Comercio, Campos Rámirez no quiso hablar mucho sobre su nueva condición de parlamentario habilitado. Dijo que prefería jurar primero antes de dar declaraciones. "Es una responsabilidad la que voy a asumir y estoy muy comprometido con eso, es lo único que puedo decir", se limitó a señalar.

De igual modo, Ramos Rosales también se disculpó de no hablar hasta que se realice la ceremonia de juramentación. "Un saludo para todo el país, especialmente para mi región, pero todavía no puedo dar declaraciones, tengo que esperar a que me juramenten", indicó.

En el Congreso, fuentes de la Oficialía Mayor indicaron que una vez que los accesitarios cuenten con sus credenciales y llenen una declaración jurada en el Legislativo, estarán listos para jurar como parlamentarios. La ceremonia se efectuará estar tarde.