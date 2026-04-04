Resumen

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Jessica Milagros Tumi Rivas (APP) y Diego Edgar Guevara Vivanco (País para Todos habrían consignado información falsa en su hoja de vida, referente a la experiencia de trabajo y profesional. Foto: composición GEC
Jessica Milagros Tumi Rivas (APP) y Diego Edgar Guevara Vivanco (País para Todos habrían consignado información falsa en su hoja de vida, referente a la experiencia de trabajo y profesional. Foto: composición GEC
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició procesos sancionadores contra dos candidatos a la vicepresidencia del país. Uno perteneciente al partido político de Alianza Para el Progreso (APP), encabezado por César Acuña; y otro, de la agrupación País para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.

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