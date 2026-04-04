El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició procesos sancionadores contra dos candidatos a la vicepresidencia del país. Uno perteneciente al partido político de Alianza Para el Progreso (APP), encabezado por César Acuña; y otro, de la agrupación País para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.

De acuerdo a las resoluciones emitidas por el JEE ambos candidatos —Jessica Milagros Tumi Rivas (APP) y Diego Edgar Guevara Vivanco (País para Todos)— habrían consignado información falsa en su hoja de vida, referente a la experiencia de trabajo y profesional.

Jessica Tumi no tendría una amplia experiencia laboral

De acuerdo al JEE Centro 1, Jessica Tumi declaró haber trabajado, en los últimos 10 años, en distintas instituciones como el Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, la Municipalidad Distrital de Pachacamac, la Universidad César Vallejo y el Congreso de la República. Sin embargo, el organismo detectó inconsistencias con información recogida en plataformas oficiales.

La candidata solo registra un RUC activo con actividad económica relacionada a “Otras Actividades de tipo Servicio”, su única experiencia laboral data del 2018, cuando realizó contratos por servicios de asesoría con la Municipalidad Distrital de Chilca, en Cañete, desde noviembre a diciembre de 2018.

Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

Niega haber sido notificado

A través de un escrito enviado al JEE de Lima Centro 1, el personero legal titular de APP, Abdiel Pérez, afirmó que hasta el momento tanto Jessica Tumi como él han recibido notificación alguna en su casilla electrónica oficial, lo que calificó de “una indefensión material absoluta”.

“Es un hecho objetivo que al día de hoy, 05 de abril de 2026, ni la candidata Jessica Tumi ni esta personería han recibido notificación alguna en la casilla electrónica oficial, lo cual constituye una indefensión material absoluta”, señaló.

PUEDES VER: Candidatos a la Presidencia alistan cierre de campaña en recta final de elecciones generales

Por ello, solicitó a dicho colegiado un informe sobre la “veracidad, existencia y estado procesal” del procedimiento administrativo contra la candidata a la primera vicepresidencia.

Asimismo, que se precise el canal oficial por el cual se habría filtrado el contenido de las actuaciones del pleno del JEE de Lima Centro 1 que, según la prensa, incluso disponen remitir los actuados al Ministerio Público, “afectando gravemente la presunción de licitud” de su candidata.

También pidió que se le informe lo requerido “con la celeridad que el cronograma electoral exige”, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de Tumi y garantizar la transparencia y neutralidad que debe regir en este proceso electoral.

Oficio enviado por el personero legal titular de APP al JEE de Lima Centro 1.

Oficio enviado por el personero legal titular de APP al JEE de Lima Centro 1.

Diego Guevara no tendría experiencia en el sector público

En el caso del candidato de País para todos, el JEE explicó que este había declarado tener experiencia laboral como Consultor Empresarial en Lima Odontólogas; además aseguró haber desempeñado cargos en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el Partido Político Contigo, en el Ministerio de Educación y en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, una revisión en los registros públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) revelaron que el candidato figuraba como Gerente General en la empresa Catedra Group S.A.C., donde realizó un aporte económico de S/. 1,000.

Diego Guevara es el candidato a la segunda vicepresidencia de la República del partido País para Todos. Foto: Facebook/Diego Guevara

Esto revela una discrepancia objetiva su declaración, al haber asegurado tener experiencia en ciertos cargos y funciones que, en realidad, no reflejaban su verdadera participación o funciones en esa empresa registrada oficialmente en Sunarp.

PUEDES VER: Comisión de Ética evaluará suspender procesos contra el presidente José Balcázar

En ambos candidatos, el Pleno del Jurado Electoral decidió remitir los actuados al Ministerio Público para que evalúe una posible responsabilidad penal.