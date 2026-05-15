El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 17 de mayo proclamará oficialmente los resultados de la elección presidencial realizada el pasado 12 y 13 de abril, con lo cual quedarán definidos de manera formal los candidatos que pasarán a la segunda vuelta —más de un mes después de la votación— y, además, el sistema electoral dará paso a la organización del balotaje previsto para el próximo 7 de junio.

Asimismo, se anunciaron medidas específicas para el desarrollo de esos comicios, aunque esencialmente para el extranjero y no dentro del territorio nacional, pese a los retrasos en la instalación de mesas de sufragio registrados en Lima Metropolitana durante la primera vuelta y que motivaron la salida de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según conoció El Comercio, alrededor de las 8:30 a.m. de este jueves 14 se llevó a cabo una sesión plenaria reservada en la sede del JNE, ubicada en Jesús María, en la que los cinco integrantes del organismo —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron y a donde fueron convocados también el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, así como el embajador Pedro Bravo Carranza, director de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La reunión se desarrolló en un contexto en el que las actas contabilizadas de la elección presidencial se acercaban ya al 100% y faltando casi 20 días para la segunda vuelta; un margen reducido para el desarrollo del balotaje.

Al 99,984% de actas contabilizadas —a las 5:15 p.m. de este jueves, según la ONPE—, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se ubicaba en primer lugar con 17,179% de votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) aparecía en segundo lugar con 12,030% y una ventaja de más de 20.900 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien ocupaba el tercer lugar.

El encuentro no se prolongó mucho y, poco después, se decidió dar a conocer los acuerdos alcanzados, aunque Bravo no participó del pronunciamiento dirigido a la opinión pública pasado el mediodía.

“Han sido semanas muy exigentes para el sistema electoral y es importante hablar con claridad y transparencia a todo el país sobre los pasos que siguen; el proceso sigue en curso”, expresó Burneo Bermejo.

El pleno del JNE y el jefe (i) de la ONPE, Bernardo Pachas, brindan un pronunciamiento para informar sobre aspectos relacionados con las Elecciones Generales 2026, en la sede de Jesús María. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Rumbo al balotaje

De acuerdo con un pronunciamiento leído por la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) —encargados de impartir justicia electoral en primera instancia— registraron una carga procesal de más de 68 mil actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, lo que —remarcó— “constituye en más del doble de las actas observadas que hubo en el año 2021”. En base a ello, los JEE procedieron a emitir sus respectivas resoluciones y, además, se llevaron a cabo más de 2.300 audiencias de recuento de votos.

El pleno del JNE y el jefe (i) de la ONPE, Bernardo Pachas, brindan un pronunciamiento para informar sobre aspectos relacionados con las Elecciones Generales 2026, en la sede de Jesús María. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Precisó también que, conforme a lo establecido en la normativa, corresponde a los JEE resolver esas incidencias y proclamar de manera descentralizada, según su jurisdicción, los resultados electorales. Añadió que desde el 11 de mayo se inició este proceso, siendo los JEE de Trujillo, Lima Centro 1 y Lima Centro 2 los primeros en realizarlo y que, hasta el momento, ya se habían programado 47 proclamaciones, quedando pendientes solo 13 JEE.

En ese marco, el organismo electoral acordó fijar como “fecha máxima” el sábado 16 de mayo para que los JEE culminen este proceso de proclamación descentralizada y que el domingo 17 de mayo el pleno del JNE —máxima instancia electoral— “proclamará los resultados de la elección presidencial”.

En su intervención, Burneo destacó el trabajo realizado por los JEE y subrayó, además, que es la primera vez en la historia electoral del país que se viene aplicando el recuento de votos. “El Jurado Nacional de Elecciones está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada etapa del proceso electoral de manera oportuna, pero siempre con la serenidad, la rigurosidad y responsabilidad que el país exige”, apuntó.

Burneo precisó que la proclamación de las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta se realizará “en horas de la mañana” y que para ello se convocará a la prensa. Sostuvo que el organismo es consciente de la “expectativa y preocupación” existente en la ciudadanía y reiteró que el compromiso del JNE es que la voluntad popular expresada en las urnas se respete “y que la democracia peruana salga fortalecida de este proceso; no obstante las dificultades”.

Con la proclamación formal, la ONPE empezará a definir el material electoral rumbo al balotaje. El jefe interino del organismo electoral señaló que en la reunión se abordó “todo lo que viene después de la proclamación”, como la prueba de color y la impresión del material crítico, entre ellos, las cédulas de sufragio, el acta padrón y la distribución del material a los peruanos en el extranjero, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pleno del JNE y el jefe (i) de la ONPE, Bernardo Pachas, brindan un pronunciamiento para informar sobre aspectos relacionados con las Elecciones Generales 2026, en la sede de Jesús María. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Otras medidas anunciadas y ausencias

Además de lo referido a las proclamaciones, las autoridades electorales acordaron “que se refuerce la publicidad” de los locales de votación que serán habilitados para la segunda vuelta presidencial tanto dentro como fuera del país.

Respecto a las mesas de sufragio que se instalarán en el extranjero, también se acordó que, en caso no sea posible su instalación con los miembros titulares, suplentes o electores de la misma mesa, se permitirá su conformación con integrantes de otras mesas y, “en casos extremos”, con electores de otras mesas del mismo local de votación. Ello, siempre que los personeros de las agrupaciones políticas no presenten oposición.

Asimismo, se estableció que, en caso de abandono del cargo por parte “de dos o tres miembros” de mesa durante la etapa de escrutinio, serán los cónsules quienes puedan asumir dichas funciones para culminar el conteo de votos y suscribir las respectivas actas electorales. Estas no serán consideradas como actas observadas.

Por otro lado, también se aprobó realizar reuniones de trabajo con mayor frecuencia a fin de que la ciudadanía “pueda tener un buen servicio público electoral el próximo 7 de junio”, según señaló Pachas.

Además, Burneo dio a conocer que el mismo día de la proclamación se anunciará “la conformación del comité de expertos que acompañará la evaluación de los sistemas del proceso electoral”, así como —según dijo— todos los aspectos “medulares” que este comité defina.

“Revisar y mejorar los procesos es parte importante y el deber de todas las instituciones democráticas para fortalecer y generar cada vez más confianza y credibilidad en la ciudadanía y en los organismos del Estado”, indicó, sin brindar mayores detalles y manteniendo el hermetismo sobre el tema.

Puntos de vista

Según explicó José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, la proclamación oficial de resultados es indispensable para que quede definido formalmente quiénes pasarán a la segunda vuelta y quiénes aparecerán en la cédula de votación.

Si bien por los resultados —indicó— ya se puede inferir que serían Fujimori y Sánchez, “esto tiene que decirlo oficialmente el JNE para que, a partir de ahí, la ONPE pueda hacer la prueba de color y empezar la impresión del material y toda la logística”.

Villalobos remarcó que la normativa no establece un plazo específico para efectuar la proclamación de resultados, aunque sostuvo que esto se efectuará dentro de márgenes similares a los de anteriores elecciones. Recordó, por ejemplo, que en el 2021 la primera vuelta se realizó el 11 de abril y la proclamación recién se efectuó el 18 de mayo. Incluso, estimó que los resultados de las elecciones congresales podrían demorarse hasta junio.

Señaló también que, en los últimos días, se había generado la expectativa de que la proclamación ocurriría este 15 de mayo, por lo que el JNE terminó viéndose obligado a precisar una fecha concreta. Con ello —consideró— no solo se activan formalmente las labores logísticas rumbo al balotaje, sino que, además, cualquier cuestionamiento o reclamo posterior ya no alterarían los resultados proclamados.

“Con la proclamación, ya se pasa la página de la primera vuelta y ya entramos a la segunda vuelta; es decir, cualquier cuestionamiento a la primera ya va a morir ahí. Lamentablemente, porque va a quedar la duda de qué pasó el 12 de abril”, aseveró Villalobos.

Justamente, el abogado José Tello, especialista en derecho electoral y presidente del Instituto Aklla Perú, sostuvo que, aunque la proclamación oficial de los resultados presidenciales se realizará más de un mes después de la primera vuelta, el anuncio del JNE representa un avance porque finalmente fija una fecha límite para cerrar esa etapa del proceso.

Asimismo, consideró que, si bien se han adoptado medidas para la votación en el extranjero, ello no cambia el hecho de que “el plato fuerte” de los problemas registrados el 12 de abril ocurrió en Lima Metropolitana, algo que calificó como “indubitable”.

Sin embargo, estimó que adoptar medidas específicas para la capital habría significado, para el JNE, reconocer la posibilidad de que se repita una situación similar a la de la primera vuelta, lo que consideró que sería “desastroso”. En esa línea, Tello remarcó que, por ahora, “no hay ningún tipo de motivación para que ellos hagan algo excepcional como lo que hicieron ese día”.