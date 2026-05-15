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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 17 de mayo proclamará oficialmente los resultados de la elección presidencial realizada el pasado 12 y 13 de abril, con lo cual quedarán definidos de manera formal los candidatos que pasarán a la segunda vuelta —más de un mes después de la votación— y, además, el sistema electoral dará paso a la organización del balotaje previsto para el próximo 7 de junio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.