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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la multa de 33 unidades impositivas tributarias (UIT) impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra Juntos por el Perú (JP) por aportes irregulares en la campaña electoral del 2021.

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