A través de un acuerdo del pleno del JNE, del 28 de octubre, se determinó que “para garantizar la doble instancia y uniformidad de criterios jurisdiccionales”, el tribunal electoral de oficio “revisará las actas de proclamación” de los jurados electorales especiales (JEE) sobre aspectos numéricos, pero también de orden general respecto a las autoridades elegidas.

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Las mismas fuentes precisaron que se someterá a chequeo las actas que emitan los 91 JEE a nivel nacional.

Otro acuerdo del pleno del tribunal electoral fue que las organizaciones políticas cuenten con tres días calendario para presentar sus apelaciones a las actas de proclamación, cuando antes el plazo era tres días hábiles.

(Foto: JNE)

La medida del JNE se da en el contexto en que la lista de Renovación Popular, que lleva al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como primer regidor, se ha impuesto en las elecciones para la municipalidad capitalina por un escaso margen sobre Francis Allison (Avanza País). Al cierre de esta nota, solamente faltaban tres actas por ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fuentes de la ONPE indicaron que esperan estas tres actas desde el viernes y desde los JEE les adelantaron que el fin de semana se las harían llegar, pero hasta el cierre de este informe (la tarde del lunes), esto no ha sucedido.

En octubre de 2025, López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República en las pasadas elecciones generales. Y si bien no llegó a la segunda vuelta, sí logró una curul para el Senado, pero decidió no recoger sus credenciales y no aceptar el cargo. Luego, con aval del jurado, fue candidato a teniente alcalde en la lista que lideró, hasta agosto, el médico Luis Rubio.

Rubio renunció a su candidatura por motivos de salud, aunque continúa siendo director del sistema de hospitales de la Solidaridad.

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A falta de que se cuenten solo tres actas, Renovación Popular ha obtenido el 27,685% de los votos válidos frente al 26,810% de Allison. Es decir, la diferencia entre ambos es de apenas un 0,875% (49,132 votos).

En el 2022, López Aliaga le ganó la alcaldía de Lima al exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Podemos) también por escaso margen: el 0,994% de los votos válidos (52,902 votos).

¿Qué es lo que sigue?

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó que luego de que la ONPE contabilice el 100% de las actas, debe emitir un “acta de cómputo” que se remite a los JEE para las proclamaciones descentralizadas.

Tras ello, el JEE Lima Centro publica un acta de proclamación general y programa la entrega de credenciales a los integrantes de la lista ganadora, pero también a aquellos regidores electos de la oposición.

“Lo que no sabemos es cómo va a actuar el JEE Lima Centro con la situación de López Aliaga. Algunos JEE al interior del país le han dado la credencial de regidor al primero en la lista y otros, como en Amazonas, han dado la credencial de alcalde al primero en la lista de regidores (cuando no hay postulante a burgomaestre), siguiendo los casos de 2022 y 2018”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Villalobos refirió que el JNE puede resolver si López Aliaga asume o no la alcaldía de Lima sin siquiera ver el caso específico, sino analizando y emitiendo una resolución sobre una situación similar en otra parte del país.

“Al revisar uno de estos casos [de alcaldes que postularon como primeros regidores] va a establecer un criterio. Y estas proclamaciones [en los JEE de las regiones] puede entrar antes al pleno del JNE. El criterio que aplique, lo va a aplicar en todos”, mencionó.

Villalobos consideró que si el JNE quería impedir que López Aliaga, quien fue alcalde entre enero de 2022 y octubre de 2025, no asuma nuevamente como burgomaestre “debió pronunciarse antes de las elecciones”. “Producidos los comicios es más complicado que lo haga”, complementó.

El letrado remarcó que, más allá de lo que decida el JNE, el Congreso debe corregir la reelección encubierta.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello afirmó que la situación de López Aliaga “es bastante particular”, porque es la primera vez que se cuestiona “la reelección encubierta” de alcaldes en el seno de las entidades electorales.

Agregó que el JNE no debe “sacar el cuerpo” de esta discusión y dar una postura, sea a favor o en contra.

“Sí, se le debe dar la credencial como alcalde, aclarando que es por ausencia del candidato a burgomaestre. Es lo que corresponde, como ha ocurrido en el 2018 y 2022. Y en la actualidad, ya hay dos casos de postulantes a primeros regidores que fueron proclamados alcaldes”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Según informó el Instituto Aklla, en el país hay 21 casos de “reelección encubierta” que obtuvieron el respaldo en las urnas. De estos, siete ya tienen pronunciamientos de los JEE. Cinco proclamaron como “primer regidor” a burgomaestres que postularon y solo dos como alcaldes. El Jurado Nacional de Elecciones buscará definir un criterio único.

¡Actualización! 📊 Al 2 de noviembre de 2026, compartimos el estado de las proclamaciones y los expedientes electorales, identificando autoridades proclamadas como primeros regidores y otras como alcaldes. Conoce los detalles en nuestro cuadro actualizado. #InstitutoAklla https://t.co/K4c44qdR4S — Instituto Aklla Perú (@Instituto_AKLLA) November 2, 2026

Tello refirió que el Parlamento debe permitir que solo haya una reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales y luego prohibir que “la reelección encubierta”.

“El candado natural es colocar el impedimento de la postulación del alcalde y gobernador regional como parte de la lista de regidores y consejeros regionales. Y este bloqueo tiene que ser a nivel de la Constitución”, cuestionó.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, fundador del Voto Informado, consideró que el JNE no debe entregarle a López Aliaga la credencial de alcalde de Lima, porque la reelección de autoridades edilicias y regionales está prohibida por la Constitución.

“Si el JNE , en el 2022, le entregó la credencial de alcalde a un ciudadano, no podría la misma institución entregar la credencial de alcalde al mismo ciudadano en el 2026, porque eso es una reelección, prohibida por la Constitución. No debe ocurrir. Caso contrario estaría generando un incentivo perverso para que el mismo ciudadano postule en el 2030 y luego en el 2034, sería una reelección indefinida”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi dijo la Carta Magna se debe cumplir y que las autoridades actuales deben irse a su casa y esperar cuatro años si quieren volver a postular.

“Hemos tenido más de 130 casos [de reelección encubierta] en el 2025, si permitimos este forado a la Constitución, en el 2030 se van a duplicar estos casos”, acotó.