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A falta de que se cuenten solo tres actas, Renovación Popular ha obtenido el 27,685% de los votos válidos frente al 26,810% de Allison. Es decir, la diferencia es de apenas un 0,875% (49,132 votos). (Foto: El Comercio)
A falta de que se cuenten solo tres actas, Renovación Popular ha obtenido el 27,685% de los votos válidos frente al 26,810% de Allison. Es decir, la diferencia es de apenas un 0,875% (49,132 votos). (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará de oficio todas las actas de proclamación de los alcaldes y gobernadores regionales elegidos en los comicios del último 5 de octubre, en especial aquellos casos en los cuales se ha denunciado una “reelección encubierta”, según indicaron fuentes de la referida institución a El Comercio.

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